میرم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهراعلام کرد: فردا، شنبه هجدهم مردادماه ۱۴۰۴، تیم خونگیری اداره کل انتقال خون کرمانشاه در شهرستان سنقر و کلیایی مستقر خواهد شد.
وی افزود: از همه عزیزانی که مایلاند در این حرکت انسانی و نجاتبخش مشارکت داشته باشند، دعوت میکنیم از ساعت ۸ تا ۱۲ صبح به مرکز خونگیری مراجعه کنند و با اهدای خون خود، امید و زندگی را به بیماران نیازمند هدیه دهند.
مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه با تأکید بر اهمیت این اقدام نوعدوستانه تصریح کرد: قطرهای از خون شما میتواند زندگیبخش لحظهای بحرانی برای یک انسان باشد. هیچ اهدایی والاتر و ارزشمندتر از اهدای خون برای نجات جان دیگری نیست.
میرزاده ضمن قدردانی از همراهی همیشگی مردم سنقر و کلیایی در برنامههای اهدای خون، خاطرنشان کرد: «با اهدای خون، نه تنها به بیماران کمک میشود، بلکه زنجیرهای از امید و همبستگی اجتماعی تقویت میشود و این فرهنگ انساندوستانه باید همواره زنده بماند.
وی در پایان یادآور شد: انتقال خون کرمانشاه همواره تلاش کرده است با استقرار تیمهای سیار در شهرستانها، امکان مشارکت بیشتر همشهریان در این اقدام خداپسندانه را فراهم کند و امیدواریم مردم نوعدوست سنقر و کلیایی نیز فردا همچون همیشه، حضوری پرشور و مسئولانه داشته باشند.
