استقرار تیم سیار انتقال خون کرمانشاه در سنقر و کلیایی

کرمانشاه- مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه با اشاره به حضور تیم خونگیری سیار در شهرستان سنقر گفت: شهروندان سنقری می‌توانند برای اهدای خون به میدان شهید دکامی مراجعه کنند.

مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت اهدای خون و نقش حیاتی آن در نجات جان بیماران، اظهار کرد: مردم شریف و نوعدوست شهرستان سنقر همواره در عرصه کمک‌های انسانی و اجتماعی پیشگام بوده‌اند و این بار نیز با فراهم شدن شرایط لازم می‌توانند با حضور در محل خونگیری، در این کار خیر سهیم شوند.

وی افزود: تیم خونگیری سیار انتقال خون کرمانشاه روز شنبه ۲۹ شهریورماه ۱۴۰۵ از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ ظهر در میدان شهید دکامی (ترمینال) سنقر مستقر خواهد شد و آماده پذیرش و دریافت خون‌های اهدایی همشهریان ارجمند است.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه با بیان اینکه خون اهدایی مردم نقش بسزایی در نجات جان بیماران نیازمند به خون و فرآورده‌های خونی دارد، تصریح کرد: مشارکت داوطلبانه مردم سنقر می‌تواند علاوه بر تأمین بخشی از نیاز مراکز درمانی استان، به ارتقای فرهنگ اهدای خون مستمر نیز کمک کند.

میرزاده ضمن قدردانی از همراهی همیشگی مردم نوع‌دوست سنقر، یادآور شد: روابط عمومی اداره‌کل انتقال خون کرمانشاه نیز با اطلاع‌رسانی‌های لازم شرایط حضور آسان و مطمئن اهداکنندگان را فراهم آورده و امیدواریم استقبال گسترده مردم، جلوه‌ای دیگر از همبستگی اجتماعی و انسانی این دیار را به نمایش بگذارد.

