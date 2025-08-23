تداوم گرمای هوا تا پنج روز آینده در استان مرکزی

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس پیش بینی و بررسی‌های اداره‌کل هواشناسی استان مرکزی، با تداوم جریانات شرقی در بیابان‌های نواحی مرکزی کشور و استان مرکزی و خیزش و انتقال ذرات معلق گردوخاک به استان و همچنین خیزش گردوخاک محلی در مناطق مستعد این استان آسمان برخی نواحی طی سه روز آتی کماکان در برخی از ساعات غبار آلود خواهد بود.

همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد با تداوم استقرار الگوی تابستانه بر روی کشور گرمای هوا حداقل طی پنج روز آینده تداوم خواهد یافت.

آسمان استان مرکزی در این بازه زمانی صاف در ساعات بعدازظهر همراه با وزش باد پیش بینی می‌شود.