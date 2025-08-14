مصدومیت ۹ نفر در پی واژگونی اتوبوس مدرسه در تگزاس آمریکا

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از یو اس تودی، یک اتوبوس مدرسه حامل ۴۲ کودک در تراویس، مرکز تگزاس واژگون شد و حداقل ۹ دانشآموز و راننده زخمی شدند.
طبق گزارش رسانههای محلی، دو نفر از مجروحان با بالگرد به بیمارستان منتقل شدند.
چهارشنبه اولین روز مدرسه برای منطقه آموزشی مستقل لیندر در شهر تراویس بود. پیش از این در روز چهارشنبه، یک اتوبوس مدرسه دیگر حامل ۵۸ دانشآموز در شهر لیبرتی، تگزاس واژگون شد.
منطقه آموزشی مستقل کلیولند اعلام کرد که همه مسافران تخلیه و برای ارزیابیهای پزشکی احتیاطی به بیمارستان منتقل شدند.
تحقیقات در مورد هر دو حادثه در حال انجام است.
