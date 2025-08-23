اعلام فراخوان برگزاری رویداد علمی همزمان با روز قم

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمود علامه روشن صبح شنبه در دیدار با آیت الله رجبی رئیس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) به تشریح فعالیت‌های معاونت علمی، پژوهشی و فناوری سپاه استاد قم و کتابچه «نهضت و خیزش جدید علمی» پرداخت و ضمن توضیح فرآیند ارزیابی و حمایت از طرح‌های علمی، از آغاز فراخوان رویداد مذکور در دانشگاه‌ها و مراکز حوزوی استان قم خبر داد.

معاون بسیج علمی، پژوهشی و فناوری سپاه استان قم بیان کرد: به همت سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری کشور، کتابچه‌ای با عنوان «نهضت و خیزش جدید علمی» برگرفته از فرمایشات و منویات مقام معظم رهبری درباره ایجاد مرجعیت علمی و نقش آفرینی مؤثر بسیج در این امر مهم تدوین گردیده است.

سرهنگ علامه روشن افزود: مأموریت اصلی معاونت علمی، پژوهشی و فناوری سپاه هدایت، حمایت، پشتیبانی و راهنمایی افرادی است که در حوزه علم و فناوری، چه علوم اسلامی و انسانی، چه علوم فنی و مهندسی و چه علوم پایه فعالیت می‌کنند.

وی به معرفی طرح امام صادق (ع) پرداخت و گفت: یکی از طرح‌های مهم در معاونت علمی، پژوهشی و فناوری سپاه، طرح امام صادق علیه‌السلام است که با نگاه حل المسائلی به مسائل، نیازها و معضلات حوزه علوم اسلامی و انسانی می‌پردازد لذا نظر به جایگاه قم به عنوان پایگاه اصلی علم، در صدد هستیم با اجرای رویدادی با مشارکت و همکاری دانشگاه‌ها و مراکز علمی استان، از طرح‌ها و ایده‌هایی که ان شاء الله موفق به دریافت تاییدیه هیئت داوران شوند بصورت بلاعوض حمایت گردد.

معاون بسیج علمی، پژوهشی و فناوری سپاه استان قم ابراز کرد: با توجه به اهمیت موضوع و نگاه کل کشور به قم در حوزه طرح امام صادق (ع)، این حرکت علمی با همکاری مؤسسه امام خمینی (ره) که نفس‌های پاک بزرگانی چون حضرت آیت‌الله مصباح در آن جریان دارد، انجام می‌شود و هدف این است که بتوانیم طرح‌های محکم و متقنی داشته باشیم و قم را به جایگاه واقعی خود در حوزه‌های مختلف علمی برسانیم.

سرهنگ علامه روشن با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری گفت: همانطور که رهبر معظم انقلاب فرموده‌اند، ما در سه حوزه فرهنگ، اقتصاد و علم با دشمن درگیر هستیم و در واقع علم باید پاسخگوی مسائل فرهنگی و اقتصادی هم باشد، بنابراین، ما باید راهکارهای علمی برای رفع مشکلات ارائه کنیم.

وی ادامه داد: به مناسبت سالروز ورود حضرت فاطمه معصومه (س) در ۲۳ ربیع فعالیت‌های دبیرخانه و ارتباطات رویداد قم در قالب طرح امام صادق علیه السلام با محوریت علوم انسانی اسلامی آغاز می‌شود و قرار است تا فراخوان گسترده‌ای در دانشگاه‌ها، مراکز علمی و حوزوی برگزار شود.