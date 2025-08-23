بازنگری در شیوه شناسایی استعدادهای برتر حوزوی

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام فرهاد عباسی در نشست معاونان پژوهش مدارس علمیه اصفهان با اشاره به اینکه فرآیندهای تشخیص و پرورش استعدادهای برتر در حال بازبینی است از کلیه مسئولان و صاحبنظران خواست تا در صورت داشتن هرگونه پیشنهاد، آن را به مرکز امور نخبگان و استعدادهای برتر حوزههای علمیه ارسال کنند.
سرپرست مرکز نخبگان و استعدادهای برتر حوزههای علمیه به ماهیت انضمامی پژوهش اشاره کرد و افزود: تبدیل این رویکرد به یک راهکار عملیاتی واحد، اگرچه دشوار است اما باید به دغدغهای جمعی تبدیل شده و مورد گفتوگوی جدی با معاونت آموزش و مدیران مدارس قرار گیرد.
وی یکی از اقدامات در دست اقدام را تدوین کتاب مهارتهای پژوهشی برای طلاب بیان کرد و گفت: یکی از کارهای در دست انجام آغاز پروژهای برای ارتقای مهارتهای پژوهشی طلاب است که بر این اساس، برای مقطع سطح یک، چهار کتاب در زمینه مهارتهای پژوهشی توسط مرکز مدیریت حوزههای علمیه قم تدوین و منتشر شده است.
حجت الاسلام عباسی با تأکید بر لزوم تغییر نگاه به فناوری هوش مصنوعی در حوزه تصریح کرد: برخی هنوز به این فناوری صرفاً از منظر آسیب مینگرند، در حالی که هوش مصنوعی یک فرصت مناسب است که میتواند با ارتقای کیفی مقالات، کتابها و سخنرانیها، نقش بیبدیلی در تولید علم و حل مسائل ایفا کند.
وی همچنین از احیای مرکز رشد و تبدیل کتابخانه فیضیه قم به کتابخانه مرکزی حوزه خبر داد و افزود: درصدد هستیم کتابخانه مدرسه فیضیه قم، تبدیل به کتابخانه مرکزی حوزههای علمیه شود که فعالیتهای مختلفی را خواهد داشت.
