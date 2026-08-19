به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام طاها توکلی ظهر چهارشنبه در یادواره شهدای کارگری و اصناف شهرستان قروه، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و تبریک فرارسیدن میلاد پیامبر اکرم (ص) و آغاز ماه ربیعالاول، اظهار کرد: فرهنگ ایثار و شهادت باید از سطح برنامههای مناسبتی فراتر رفته و در رفتار اجتماعی، اقتصادی و مدیریتی جامعه نمود پیدا کند.
وی با اشاره به داستان اصحاب کهف در قرآن کریم افزود: این داستان نمادی از ایستادگی انسانهای مؤمن در برابر جریانهای سلطه و طاغوت است؛ افرادی که برای حفظ اعتقادات خود از وابستگیهای مادی و اجتماعی عبور کردند و مسیر مقاومت را برگزیدند.
مسئول حوزه نمایندگی ولیفقیه در سپاه بیتالمقدس کردستان با بیان اینکه انقلاب اسلامی با حضور اقشار مختلف مردم به پیروزی رسید، عنوان کرد: کارگران، اصناف، محرومان، روستاییان، دانشگاهیان، روحانیون و سایر گروههای اجتماعی در شکلگیری نهضت اسلامی سهم داشتند و نمیتوان نقش آنان را در پیروزی انقلاب نادیده گرفت.
توکلی ادامه داد: جامعه کارگری و اصناف نهتنها در دوران مبارزات منتهی به پیروزی انقلاب اسلامی حضور داشتند، بلکه در سالهای پس از انقلاب نیز در دفاع از آرمانهای نظام و پشتیبانی از کشور نقش خود را ایفا کردهاند.
وی شهدای کارگری و اصناف را نمونه روشنی از این نقشآفرینی دانست و گفت: یادوارههای شهدا فرصتی برای بازخوانی مسیر و اهدافی است که این انسانهای مؤمن برای آن جان خود را فدا کردند.
میراث شهدا باید در عمل حفظ شود
مسئول حوزه نمایندگی ولیفقیه در سپاه بیتالمقدس کردستان با تأکید بر اینکه شهدا نیازی به تجلیل ما ندارند، بیان کرد: این ما هستیم که برای ادامه مسیر انقلاب به فرهنگ شهید و شهادت نیازمندیم و باید بدانیم میراث شهدا تنها با برگزاری مراسم و نصب تصاویر آنان حفظ نمیشود.
توکلی افزود: وصیتنامه شهدا، سبک زندگی آنان و اهدافی که برای آن جانفشانی کردند باید در تصمیمگیریهای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و مدیریتی مورد توجه قرار گیرد.
وی تصریح کرد: اگر قرار است یاد شهدا در جامعه زنده بماند، باید آرمانهای آنان در عرصههای مختلف زندگی مردم و عملکرد مسئولان دیده شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت توجه به مسائل اقتصادی، گفت: یکی از مهمترین عرصههای امروز برای ادامه مسیر شهدا، تقویت تولید، حمایت از کارگران و فعالان اقتصادی و تلاش برای کاهش وابستگیهای کشور است.
توکلی اظهار کرد: اقتصاد مقاومتی تنها یک شعار نیست، بلکه مجموعهای از سیاستها و اقدامات عملی برای افزایش توان تولید، ایجاد اشتغال، تأمین معیشت مردم و مقابله با فشارهای اقتصادی دشمن است.
وی افزود: کارگران و اصناف در این عرصه نیز نقش تعیینکنندهای دارند و باید با برنامهریزی، تلاش و استفاده از ظرفیتهای داخلی، زمینه رشد اقتصادی کشور را فراهم کنند.
بعثت اجتماعی ملت در مسیر انقلاب
مسئول حوزه نمایندگی ولیفقیه در سپاه بیتالمقدس کردستان با اشاره به مفهوم بعثت اجتماعی ملت، خاطرنشان کرد: امروز هر فردی که در جایگاه کارگر، کاسب، مدیر، فرهنگی، نیروهای مسلح یا دیگر عرصههای خدمت قرار دارد، در برابر آینده کشور و آرمانهای انقلاب مسئول است.
توکلی ادامه داد: جامعه برای عبور از مشکلات نیازمند وحدت، انسجام و همافزایی است و دشمن تلاش میکند با ایجاد اختلاف و ناامیدی، این سرمایه اجتماعی را تضعیف کند.
وی گفت: حفظ وحدت میان مردم و مسئولان و تقویت روحیه مسئولیتپذیری میتواند زمینهساز عبور از چالشهای اقتصادی و اجتماعی و تقویت امنیت پایدار کشور باشد.
وی با اشاره به مقاومت ملت ایران در برابر فشارهای خارجی اظهار کرد: تجربه سالهای گذشته نشان داده است که ایستادگی و انسجام مردم میتواند معادلاتی را که دشمنان برای کشور طراحی کردهاند تغییر دهد.
توکلی افزود: دشمن در عرصههای مختلف تلاش کرده است اراده مردم ایران را تحت تأثیر قرار دهد، اما فرهنگ مقاومت و پیوند مردم با آرمانهای انقلاب مانع تحقق بسیاری از این اهداف شده است.
وی تأکید کرد: جامعه کارگری و اصناف باید همچنان در خط مقدم حمایت از تولید، تقویت اقتصاد کشور و حفظ انسجام اجتماعی قرار داشته باشند.
مسئول حوزه نمایندگی ولیفقیه در سپاه بیتالمقدس کردستان در پایان با قدردانی از خانوادههای معظم شهدا و برگزارکنندگان یادواره شهدای کارگری و اصناف قروه، بر ضرورت تداوم راه شهدا و انتقال فرهنگ ایثار و مقاومت به نسل جوان تأکید کرد.
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