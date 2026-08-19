دری: نقش مساجد در حل مسائل اجتماعی و فرهنگی تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف‌آبادی ظهر چهارشنبه در همایش روز جهانی مسجد در اراک اظهار کرد: حفظ وحدت و هوشیاری در برابر توطئه‌های دشمنان ضروری است و مساجد باید به عنوان سنگرهای مقابله با تهاجم فرهنگی و نظامی استکبار تقویت شوند.

وی افزود: رژیم صهیونیستی با تداوم جنایات خود در غزه و لبنان، بار دیگر ماهیت واقعی و جنایتکارانه خود را آشکار کرد.

نجف‌آبادی تصریح کرد: امت اسلامی باید با الهام از مقاومت حزب‌الله و سیره شهدایی همچون سید حسن نصرالله، در برابر جنایات و تجاوزات رژیم صهیونیستی با وحدت و استقامت ایستادگی کند.

وی ادامه داد: پیروزی نهایی متعلق به جبهه حق است و ایستادگی و فداکاری شهدا چراغ راه مقاومت و زمینه‌ساز تحقق آرمان‌های الهی و آزادی ملت‌های مظلوم خواهد بود.

نجف‌آبادی تاکید کرد: مسجدالنبی(ص) در صدر اسلام الگویی جامع از پایگاه نظامی، سیاسی و معرفتی بود و امروز نیز ۸۰ هزار مسجد کشور باید به عنوان شبکه عزت، شرف و سعادت ملت، مورد توجه ویژه مسئولان قرار گیرند.

نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی افزود: ضرورت هدایت اعتبارات به تقویت مساجد، مورد تأکید است و با برنامه‌ریزی و بهره‌گیری از روحانیون توانمند، مساجد می‌توانند به مراکز حل مسائل اجتماعی و فرهنگی تبدیل شوند.

وی بیان کرد: ایستادگی محور مقاومت، ثمره خون شهدای مدافع حرم و آرمان‌های اسلام است و باید با وحدت و همدلی از این سرمایه‌های ارزشمند انقلابی حراست کرد.