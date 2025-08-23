  1. اقتصاد
سوریه واردات محصولات کشاورزی از ترکیه را ممنوع کرد

دولت سوریه واردات محصولات کشاورزی را از مبدا ترکیه ممنوع کرد. به گفته مقامات ترکیه این محدودیت موقتی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، دولت سوریه واردات محصولات کشاورزی را از مبدا ترکیه ممنوع کرد. وزارت بازرگانی ترکیه در واکنش به تصمیم سوریه مبنی بر اعمال محدودیت موقت بر واردات برخی محصولات کشاورزی با انتشار بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که این اقدام، یک تصمیم فنی، موقت و غیر تبعیض‌آمیز بوده و روابط تجاری رو به رشد دو کشور را تحت تأثیر قرار نخواهد داد.

این بیانیه در حالی صادر می‌شود که حجم صادرات ترکیه به سوریه با رشد بیش از ۵۴ درصدی مواجه بوده است.

محدودیتی یک‌ماهه و فراگیر

در این بیانیه تصریح شده که محدودیت واردات بر روی ۲۰ قلم کالای کشاورزی، صرفاً برای ماه آگوست ۲۰۲۵ میلادی و با هدف تنظیم بازار داخلی سوریه وضع شده و مبدأ کالا در آن ملاک نیست، بلکه شامل تمام کشورها می‌شود.

وزارت بازرگانی ترکیه این اقدام را یک «رویه دوره‌ای و موقت» خوانده است.

مقامات ترک برای تأکید بر عمق روابط، به سفر اخیر وزیر اقتصاد سوریه به آنکارا و امضای بسته‌ای شامل ۱۸ سند همکاری از جمله تأسیس کمیته مشترک اقتصادی (JETCO) و شورای بازرگانی اشاره کردند.

علاوه بر این، حضور قدرتمند هیئتی تجاری به سرپرستی وزیر بازرگانی ترکیه و نزدیک به ۱۰۰ شرکت در نمایشگاه بین‌المللی دمشق در اواخر ماه اوت، به عنوان نشانه‌ای از عزم دو کشور برای توسعه پایدار مناسبات تجاری تلقی می‌شود.

