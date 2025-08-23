استاندار بوشهر از پایانه نفتی و اسکله خارگ بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع صبح شنبه با حضور در پایانه نفتی و اسکله T جزیره خارگ، روند عملیات اجرایی، بهرهبرداری و توسعه زیرساختهای این مراکز را از نزدیک بررسی کرد.
وی در جریان بازدید از سامانههای بارگیری و تخلیه نفت خام، تجهیزات ذخیرهسازی، خطوط لوله و سکوی اسکله اظهار داشت: پایانه نفتی و اسکله T جزو مراکز راهبردی صادرات نفت کشور هستند و پایداری عملیاتی آنها نقش کلیدی در امنیت انرژی و جریان مستمر صادرات ایفا میکند.
زارع افزود: ارزیابی عملکرد تجهیزات، ظرفیت مخازن، وضعیت سیستمهای بارگیری و تخلیه و زیرساختهای اسکله به ما کمک میکند تا نیازهای توسعهای و بهینهسازی عملیات را شناسایی کنیم.
استاندار بوشهر همچنین تأکید کرد که توسعه پایانه و اسکله باید بهصورت متوازن با ارتقای ظرفیت عملیاتی و افزایش بهرهوری تجهیزات انجام شود تا امکان صادرات مستمر و پایدار نفت فراهم شود.
