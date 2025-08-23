همدان با ۱۹۰۰ جاذبه سرمایه بزرگ گردشگری کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، حمید ملانوریشمسی صبح شنبه در مراسم بزرگداشت روز پزشک و روز همدان ضمن تبریک این مناسبتها به عموم مردم ایران و تشکر از تلاشهای بیوقفه جامعه پزشکی کشور اظهار کرد: فداکاری پزشکان و پرستاران، بهویژه در استان همدان نقش بسزایی در سلامت جامعه داشته است.
وی افزود: این عزیزان با تحمل مرارتهای بسیار، آرامش و سلامت را برای مردم به ارمغان آوردهاند.
ملانوریشمسی در ادامه به شخصیت علمی و معنوی بوعلیسینا پرداخت و او را نماد پیوند عمیق میان علم، حکمت و معنویت دانست. به گفته استاندار، بوعلیسینا تنها پزشک نبود، بلکه فیلسوفی ژرفاندیش و عارفی حقیقتجو بود که دانش خود را در خدمت بشریت قرار داد.
وی همدان را پایتخت تاریخ و تمدن ایران خواند و با استناد به فرمایش مقام معظم رهبری، این استان را مرکز ارزشهای تمدنی کشور توصیف کرد.
استاندار همدان با یادآوری وجود حدود ۱۹۰۰ جاذبه طبیعی و تاریخی در همدان، این ظرفیت بینظیر را فرصتی مهم برای توسعه گردشگری دانست.
وی همچنین از پرورش چهرههای برجسته علمی، فرهنگی و مذهبی در این استان یاد کرد و نامهایی چون بوعلیسینا، باباطاهر، شهید مفتح و آیتالله نوری همدانی را برشمرد.
او تأکید کرد که آرامگاه این مفاخر باید به مراکز تحول فکری و علمی تبدیل شود.
ملانوریشمسی این مراسم را فرصتی ارزشمند برای تجلیل از فارغالتحصیلان رشته پزشکی عنوان و برای آنان آرزوی موفقیت کرد.
