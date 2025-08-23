  1. اقتصاد
۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۳۳

بیش از ۳ میلیارد کیلووات ساعت برق در بازار برق بورس معامله شد

بازار برق بورس انرژی ایران میزبان داد و ستد ۳ میلیارد و ۲۶۴ میلیون کیلووات ساعت برق در همه تابلوها در هفته پایانی مرداد ۱۴۰۴ بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، بنا بر اعلام مدیریت ارتباطات بورس انرژی، تابلو مشتقه برق در این هفته با فروش ۲ میلیارد و ۱۸۸ میلیون کیلووات ساعت برق تولیدی در نیروگاه‌های حرارتی بزرگ مقیاس به شکل سلف بیشترین سهم را از فروش هفتگی برق در بورس انرژی ایران داشت، ارزش معاملات برق ثبت شده در این تابلو به ۳ هزار و ۷۷۰ میلیارد ریال رسید.

بیشترین ارزش ریالی معاملات برق در این بازار در هفته مورد بررسی نیز مربوط به تابلو فیزیکی برق آزاد بود؛ فروش ۵۰۰ میلیون و ۹۰۱ هزار کیلووات ساعت برق از این تابلو به قیمت آزاد و رقابتی مجموع ارزشی برابر ۱۳ هزار و ۲۱۵ میلیارد ریال را رقم زد.

فاطمه امیر احمدی

