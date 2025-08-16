به گزارش خبرگزاری مهر، دستورالعمل عرضه برق نیروگاه‌های برق‌آبی جدیدالاحداث در تابلوی برق آزاد بورس انرژی ابلاغ شد. بر اساس این دستورالعمل، شرکت مدیریت منابع آب ایران از طریق شرکت‌های زیرمجموعه خود موظف است با انتشار فراخوان عمومی در مدت زمان مشخص، به جذب سرمایه‌گذار اقدام کند.‌

‌بر پایه این دستورالعمل، همه سرمایه‌گذاران مجاز هستند تمام یا بخشی از برق تولیدی خود را در تابلوی برق آزاد، اعم از قرارداد دوجانبه با مصرف‌کننده یا از طریق بازار مشتقه، عرضه کنند.

طبق تبصره این دستورالعمل، نیروگاه‌هایی که دارای قرارداد ماده ۱۲ هستند، تا سقف تعهدات مصوب شورای اقتصاد، مجاز به عرضه برق در تابلوی برق آزاد خواهند بود. درآمد حاصل از فروش برق در این تابلو از سقف مبلغ مصوبات شورای اقتصاد برای هر نیروگاه کسر و مابقی بازپرداخت سرمایه‌گذاری در چارچوب مصوبات شورای اقتصاد تأمین می‌شود.

هم‌چنین مدیریت شبکه موظف است در زمان بهره‌برداری و پیش از عرضه برق در تابلو برق آزاد، قرارداد پشتیبانی را با این نیروگاه‌ها منعقد کند. در صورت فروش نرفتن برق در تابلو برق آزاد، برق نیروگاه مطابق ضوابط بازار برق ایران توسط مدیریت شبکه خریداری خواهد شد.