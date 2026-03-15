به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بورس و اوراق بهادار، معاملات بازار انرژی در آخرین شنبه سال ۱۴۰۴، به ارزش بیش از ۱۴ هزار میلیارد ریال ثبت شد؛ همزمان عرضه و دادوستد انواع فرآورده‌های هیدروکربوری و معاملات برق رونق قابل‌توجهی را در بازار رقم زد.

بر اساس این گزارش از مهم‌ترین عرضه‌های در رینگ داخلی به لحاظ حجمی باید به برنامه عرضه ۳ هزار تن برش کربنی هیدروکربور هیدروژنه شده با درجه مرغوبیت ON (PGH) شرکت پتروشیمی شازند، ۳ هزار تن نفتای سنگین پالایش نفت آبادان، هزار و ۵۰۰ تن سی‌او شرکت پالایش نفت آبادان و هزار و ۴۴۰ تن متانول شرکت پتروشیمی فناوران یاد کرد. در این روز رینگ داخلی میزبان عرضه‌های متعدد دیگری از فرآورده‌های هیدروکربوری نیز خواهد بود.

ثبت ارزش ۱۴ هزار میلیارد ریالی در آخرین شنبه سال ۱۴۰۴

مجموع ارزش ریالی معاملات ثبت شده در تمامی تابلوهای بورس انرژی ایران به ۱۴ هزار و ۲ میلیارد ریال در روز ‌شنبه بیست‌وسوم اسفند رسید. از این رقم ۲ هزار و ۵۲۵ میلیارد مربوط به معاملات ثبت شده در بازار فیزیکی و مربوط به فروش فرآورده‌های هیدورکربوری در رینگ داخلی و بین‌الملل بود. همچنین مجموع دادوستدهای مربوط به برق نیز مجموع ارزشی معادل ۱۱ هزار و ۴۷۷ میلیارد ریال را رقم زد. این درحالی است که ارزش معاملات گواهی سپرده حامل‌های انرژی در این روز ۱۲۰ میلیون ریال بود.

فروش رینگ داخلی و بین‌الملل

بررسی داده‌های معاملاتی بازار فیزیکی بورس انرژی ایران در روز شنبه نوزدهم اسفند از فروش محصولات زیرگروه نفت، گاز و سایر حامل‌های انرژی در رینگ داخلی و بین‌الملل حکایت دارد به نحوی که مجموع ارزش ریالی معاملات ثبت شده در این بازار به ۲ هزار و ۵۲۵ میلیارد ریال رسید.

رینگ بین‌الملل در این روز میزبان دادوستد ۳ هزار تن آیزوفید صادراتی شرکت پالایش نفت تبریز بود.

از رینگ داخلی نیز معاملاتی از جمله ۳۰ هزار لیتر حلال ۴۰۱، همچنین ۳۰ هزار لیتر حلال ۴۰۲ شرکت پالایش نفت اصفهان دادوستد شدند. همچنین رینگ داخلی میزبان فروش ۵۵۰ تن نیتروژن مایع و ۲۸۶ تن اکسیژن مایع فولاد خوزستان بود. شرکت پتروشیمی شازند پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس از دیگر شرکت‌هایی بودند که موفق به فروش محصول در رینگ داخلی بازار فیزیکی شدند.

رونق بازار برق آزاد

تابلوهای فیزیکی و سلف برق که بستر عرضه و فروش برق تولیدی در نیروگاه‌های بزرگ مقیاس هستند در روز ابتدایی هفته میزبان ۱۸ معامله بودند. این دادوتسدها به ثبت مجموع ارزشی برابر ۲ هزار و ۴۶۳ میلیارد ریال در این تابلوها انجامید.

همچنین فروش برق سبز تولیدی در نیروگاه‌های تجدیدپذیر به شکل فیزیکی از تابلو فیزیکی برق سبز مجموع ارزشی معادل ۱۷۶ میلیارد ریال را در این تابلو رقم زد.

دادوستد برق سبز تولیدی در نیروگاه‌های تجدیدپذیر به شکل سلف از تابلو سلف برق سبز نیز مجموع ارزشی برابر ۵۳۹ میلیارد ریال را رقم زد.

بازار برق آزاد نیز در آخرین شنبه اسفند میزبان فروش برق با قیمتی آزاد و رقابتی بود که این دادوستد که مربوط به ۱۲ معامله بود به ثبت مجموع ارزشی معادل ۸ هزار و ۲۹۹ میلیارد ریال انجامید.