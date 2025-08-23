«عطر شیرین» به جشنواره ایتالیایی راه پیدا کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، فیلم کوتاه «عطر شیرین» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی محمدرضا محمدی و نویسندگی مشترک محمدرضا محمدی و سمیرا گندم‌گون، در اولین حضور بین‌المللی خود به بیست و چهارمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم ویلاماره در کشور ایتالیا راه پیدا کرد.

جشنواره بین‌المللی فیلم ویلاماره Villammare یک رویداد بزرگ‌، قدیمی و معتبر سینمایی است که به نمایش آثار استعدادهای نوظهور توجه و مسائل و چالش‌های فعلی صنعت را بررسی می‌کند. این جشنواره فیلم‌ها و کارگردانان برجسته را با تمرکز ویژه بر آثار اول و اکران‌های برتر، معرفی می‌کند. در طول سال‌ها، شخصیت‌های زیادی از دنیای سینما و فرهنگ چون: لینا ورتمولر، دیوید وارن، جانکارلو جانینی، میشل پلاسیدو، مائوریتزیو کاساگرانده، فرانچسکو پائولانتونی در جشنواره ویلاماره حضور داشته‌اند و با ایده‌های روشن به رشد آن کمک کرده‌اند.

بیست و چهارمین دوره جشنواره فیلم ویلاماره از ۲۲ تا ۲۹ آگوست ۲۰۲۵ (۳۱ مرداد تا ۷ شهریور) در شهر ویلاماره ایتالیا برگزار می‌شود.

فیلم کوتاه «عطر شیرین» داستان دانش‌آموزی به نام رقیه است که در جلسه امتحان سراسری به‌ خاطر آلرژی به عطری شیرین، دچار سرگیجه و حالت تهوع می‌شود؛ دانش‌آموزی، متوجه این نقطه‌ضعف رقیه می‌شود و شروع به آزار و اذیت او می‌کند.

رقیه نیکو، شهلا رحمانی، نازنین عسگری، محدثه رحیمی راد، ناهید سروری و سعیده گازرانی، در این فیلم کوتاه به ایفای نقش پرداخته‌اند.

عوامل فیلم کوتاه «عطر شیرین» عبارتند از تهیه‌کننده و کارگردان: محمدرضا محمدی، نویسندگان: محمدرضا محمدی و سمیرا گندم ‌گون، تهیه‌کننده اجرایی: رهام رسولی، مدیر فیلم‌برداری: رضا دیدار، صدابردار: علیرضا صفدری، تدوین: هادی حقی‌راد، طراحی و ترکیب صدا: سلمان ابوذر، کالریست: مهران جبلی، مدیر تولید: علیرضا محمودی، دستیار کارگردان: سمیرا گندم ‌گون، منشی صحنه: فرهانه شریفی، گریم: ثریا سروری، مدیر تدارکات: جعفر فراهی، دستیاران فیلم‌برداری: رضا مقدمی، سعید صفایی، شمیم کریمی کسبی، دستیار صدابرداری: فرزین کامیاب، گروه بازیگران: بهار سیستانی، زینب فریسات، آنیتا زوری، نازیلا زارع، سیده زهرا عراقی، آرزو حسینی، بهار عرفانی، ملیکا قالیباف خراسانی، مارال غلامی، ریحانه علوی، عارفه قلی‌زاده، ریحانه قلی‌زاده، رقیه حسینی، آیدا ارجمند، تارا کیوان کوران کردیه، دستیار تدارکات: ابوالفضل کرامتی‌زاده، عکاس: محمد حسینی، تیزر: محمد واحد، طراح پوستر: شهلا رحمانی و مشاور رسانه‌ای: علی کشاورز.