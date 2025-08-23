پدر شهیدان «حجازی طاقانکی» آسمانی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، «سید حجت‌الله حجازی طاقانکی» پدر شهیدان «سید محمود و سید حشمت الله حجازی طاقانکی» صبح شنبه پس از سال‌ها فراق فرزندان شهیدش دعوت حق را لبیک گفت و به شهیدانش پیوست.

بر اساس اعلام روابط عمومی اداره‌کل بنیاد شهید استان چهارمحال و بختیاری، پیکر پاک این پدر فداکار و صبور از ساعت ۱۰ روز یکشنبه ۲ شهریورماه همزمان با سالروز شهادت حضرت امام رضا (ع) در شهر طاقانک تشییع و در قطعه ایثار در جوار گلزار شهدا به خاک سپرده خواهد شد.

گفتنی است، سید محمود حجازی یکم فروردین ۱۳۴۸ در آبادان به دنیا آمد دانش آموز دوم متوسطه در رشته انسانی بود که از سوی بسیج در جبهه حضور یافت و در بیست و هفتم بهمن ۱۳۶۵ در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به سر و دست شهید شد. مزار او در گلزار شهدای طاقانک قرار دارد.

برادرش سید حشمت الله یکم فروردین ۱۳۴۹ در آبادان به دنیا آمد. دانش آموز دوم متوسطه در رشته انسانی بود که از سوی بسیج در جبهه حضور یافت و در دوم اسفند ۱۳۶۵ در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به سر و سینه شهید شد مزار او نیز در کنار برادر شهیدش در گلزار شهدای شهر طاقانک قرار دارد.