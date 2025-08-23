پیام رئیس سازمان تامین اجتماعی به مناسبت روز پزشک

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی روز پزشک را در پیامی تبریک گفت. متن پیام به شرح زیر است:
بسمالله الرحمن الرحیم
فرارسیدن یکم شهریور که با نام و یاد حکیم نامدار ایرانی، ابوعلی سینا پیوند خورده است، فرصت ارزشمندی برای تجلیل از مقام پزشکانی است که با تلاشهای صادقانه و خالصانه، در مسیر التیام دردها و کاهش رنج بیماران قدم بر میدارند.
پزشکان کشور بویژه همکاران ما در سازمان تأمین اجتماعی، سرمایههای ایران عزیز هستند؛ آنان که در روزهای سخت و چالشهای مختلف، همواره یاور مردم بوده و با تمام توان خویش برای استمرار عدالت درمانی و صیانت از سلامت جامعه فداکاری و ایثار کردند.
در دوره حاضر و در قالب طرحهای بیستگانه تحولآفرین و توسعهای، توجه ویژهای به حوزه درمان و سلامت بیمهشدگان و بازنشستگان معطوف شده است که ارتقای کیفی و سهولت دسترسی به خدمات در مراکز ملکی، کاهش هزینه درمان و سهم پرداختی بیمه شده، تسهیل دسترسی عادلانه بیمهشدگان به خدمات سلامت و توزیع متناسب امکانات درمانی را به ارمغان میآورد و تحقق این اهداف، بی شک نیازمند همراهی و نقشآفرینی پزشکان متعهد این سازمان بویژه در قالب طرحهای پزشک خانواده، نظام ارجاع و حفاظت مالی بیمهشدگان، اصلاح ساختار درمان، پذیرش، رسیدگی و پرداخت الکترونیکی اسناد پزشکی است.
اینجانب ضمن قدردانی و ادای احترام مجدد، این روز را به همه پزشکان شریف کشور بهویژه پزشکان شاغل در مجموعه بزرگ سازمان تأمین اجتماعی و پزشکان طرف قرارداد که یاریگر این سازمان در خدمت رسانی به شرکای اجتماعی و ذینفعان هستند، تبریک عرض میکنم و از درگاه خداوند متعال برای آنان سلامتی و توفیق روزافزون مسئلت دارم.
