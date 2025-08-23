هشدار قرمز آلودگی هوا در خوزستان؛ ۴ شهر در وضعیت خطرناک و بسیار ناسالم

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور، در ساعت ۹ صبح امروز، شنبه شاخص کیفیت هوا (AQI) در دشت آزادگان به عدد ۵۰۰ و در ملاثانی به ۳۱۲ رسید که نشان‌دهنده وضعیت «قهوه‌ای» و «خطرناک» است. همچنین، اهواز با شاخص ۲۶۰ و هویزه با ۲۴۶ در وضعیت «بنفش» و «بسیار ناسالم» قرار دارند.

شهرهای هندیجان (۱۴۸)، ماهشهر (۱۴۲)، رامهرمز (۱۴۰)، اندیمشک (۱۳۱)، بهبهان (۱۰۸) و شوش (۱۰۵) نیز در وضعیت «نارنجی» و ناسالم برای گروه‌های حساس گزارش شده‌اند. در مقابل، شهرهای آبادان، آغاجاری، امیدیه، باغملک، دزفول، دهدز، گتوند، لالی، مسجدسلیمان و هفتکل هوای «قابل قبول» دارند و اندیکا تنها شهر خوزستان با هوای «پاک» است.

کارشناسان به افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان توصیه کرده‌اند در شرایط «ناسالم» از فعالیت‌های طولانی یا سنگین در فضای باز خودداری کنند. سایر افراد نیز باید فعالیت‌های خود را محدود کنند.