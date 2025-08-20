هشدار آلودگی شدید هوا در خوزستان؛ ۵ شهر در وضعیت خطرناک

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کیفیت هوا (AQI) در ساعت ۱۲ ظهر امروز (چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۴) در دزفول با ۳۹۰ و هویزه با ۳۲۵ AQI به وضعیت قهوهای و خطرناک رسید. همچنین شهرهای شوش با ۲۶۸، ماهشهر با ۲۴۹ و اندیمشک با ۲۳۳ AQI در وضعیت بنفش و بسیار ناسالم قرار دارند.
بر اساس این گزارش، شهرهای هفتکل (۱۸۱)، اهواز (۱۷۸)، بهبهان (۱۷۶)، امیدیه (۱۷۰)، رامهرمز (۱۷۷)، آغاجاری (۱۶۱)، گتوند (۱۶۰)، باغملک (۱۴۸) و هندیجان (۱۳۱ AQI) در وضعیت قرمز و ناسالم برای همه گروهها هستند. همچنین شهرهای لالی (۱۴۲)، دشت آزادگان (۱۱۹)، ملاثانی (۱۱۶) و آبادان (۱۱۴ AQI) در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس قرار دارند.
در این میان، تنها شهرهای دهدز و مسجدسلیمان دارای هوای قابل قبول و اندیکا تنها شهر با هوای پاک در خوزستان گزارش شدهاند.
بر اساس طبقهبندی شاخص کیفیت هوا (AQI)، محدوده ۰ تا ۵۰ نشاندهنده هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ قابل قبول، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای همه، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.
مسئولان بهداشتی به ساکنان این مناطق، بهویژه گروههای حساس مانند کودکان، سالمندان و بیماران تنفسی، توصیه کردهاند از فعالیتهای طولانیمدت در فضای باز خودداری کنند و در صورت لزوم از ماسکهای مناسب استفاده کنند.
