افزایش رطوبت و شرجی در استان بوشهر

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشههای هواشناسی، در برخی ساعات امروز با افزایش سرعت وزش باد شمال غربی، دریا تا حدودی متلاطم پیشبینی میشود.
کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: امروز در برخی مناطق جنوبی استان، افزایش ابر و احتمال وقوع ناپایداریهای موقت جوی دور از انتظار نیست.
وی گفت: همچنین طی هفته جاری، غبار محلی، افزایش رطوبت و شرجی و مه رقیق صبحگاهی از پدیدههای غالب در سطح استان خواهند بود.
وی یادآور شد: آسمان استان بوشهر در ساعتهای آینده صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی، وزش باد، فردا در برخی نقاط مه صبحگاهی پیش بینی میشود.
کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر اضافه کرد: جهت وزش باد متغیر، غالباً شمال غربی تا جنوب غربی، با سرعت ۸ تا ۳۲ گاهی تا ۴۰ کیلومتر در ساعت خواهد بود.
وی بیان کرد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتیمتر، در اواسط روز ۶۰ تا ۱۲۰ سانتی متر پیش بینی میشود.
نظر شما