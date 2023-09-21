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۳۰ شهریور ۱۴۰۲، ۱۲:۲۷

از فردا تا روز دوشنبه؛

وضعیت جوی و دریایی استان بوشهر آرام است

وضعیت جوی و دریایی استان بوشهر آرام است

بوشهر- کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر گفت: از فردا تا روز دوشنبه در اغلب ساعت‌ها وضعیت جوی و دریایی استان بوشهر آرام است.

طلیعه محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به نقشه‌های پیش‌بینی هواشناسی امروز بعد از ظهر در نواحی جنوبی وزش باد و تلاطم دریا پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: از فردا تا روز دوشنبه در اغلب ساعت‌ها وضعیت آرامی برای جو استان و دریا مورد انتظار است بنابراین در این مدت غبار محلی، در برخی ساعات وزش باد و در صبح نیز مه رقیق صبحگاهی از پدیده‌های غالب در سطح استان و روی دریا خواهد بود.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت‌های آینده صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی، طی ساعاتی از روز وزش باد پیش بینی می‌شود.

محمدی یادآور شد: جهت وزش باد متغیر، غالباً جنوب غربی تا شمال غربی با سرعت ۱۰ تا ۳۰ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت و طی ساعاتی از امروز بعد از ظهر در نواحی جنوبی تا ۴۲ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر ادامه داد: ارتفاع موج دریا امروز ۶۰ تا ۱۲۰ سانتی‌متر، در نواحی جنوبی گاهی تا ۱۵۰ سانتی‌متر، از از بامداد فردا ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتی‌متر پیش بینی می‌شود.

کد مطلب 5891076

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