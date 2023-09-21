وضعیت جوی و دریایی استان بوشهر آرام است

طلیعه محمدی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به نقشههای پیشبینی هواشناسی امروز بعد از ظهر در نواحی جنوبی وزش باد و تلاطم دریا پیشبینی میشود.
کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: از فردا تا روز دوشنبه در اغلب ساعتها وضعیت آرامی برای جو استان و دریا مورد انتظار است بنابراین در این مدت غبار محلی، در برخی ساعات وزش باد و در صبح نیز مه رقیق صبحگاهی از پدیدههای غالب در سطح استان و روی دریا خواهد بود.
وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعتهای آینده صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی، طی ساعاتی از روز وزش باد پیش بینی میشود.
محمدی یادآور شد: جهت وزش باد متغیر، غالباً جنوب غربی تا شمال غربی با سرعت ۱۰ تا ۳۰ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت و طی ساعاتی از امروز بعد از ظهر در نواحی جنوبی تا ۴۲ کیلومتر در ساعت خواهد بود.
کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر ادامه داد: ارتفاع موج دریا امروز ۶۰ تا ۱۲۰ سانتیمتر، در نواحی جنوبی گاهی تا ۱۵۰ سانتیمتر، از از بامداد فردا ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتیمتر پیش بینی میشود.
نظر شما