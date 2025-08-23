به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر شنبه و همزمان با آغاز هفته دولت مدرسهای با زیربنای ۷۱۲ متر مربع و اعتباری بالغ بر ۱۷ میلیارد تومان با حضور وزیر دادگستری، استاندار خراسان جنوبی و جمعی از مسئولان و خیرین افتتاح شد.
مدرسه؛ نماد عدالت آموزشی
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی در آیین افتتاح این پروژه گفت: احداث چنین مدارسی صرفاً ساخت یک بنا نیست، بلکه تجلی تحقق عدالت آموزشی در نقاط کمتر برخوردار استان است.
مهدی مرتضوی افزود: این مدرسه بهعنوان هزار و ۹۴۵ مین واحد آموزشی استان، نقطه عطفی برای آینده دانشآموزان منطقه محسوب میشود. به گفته وی، هر کلاس تازه به معنای ایجاد فرصتهای جدید برای یادگیری و رشد علمی فرزندان این مرز و بوم است.
مرتضوی با اشاره به بخشی از اقدامات آموزش و پرورش استان بیان کرد: در ماههای اخیر، پرداخت مطالبات فرهنگیان از جمله حقالتدریس و خرید خدمات، برگزاری دورههای آموزشی با محورهای نوین مانند هوش مصنوعی و مدرسه تراز سند تحول بنیادین، و همچنین نشستهای هماندیشی با معلمان در دستور کار قرار گرفته است.
همافزایی دولت و خیرین
وی تأکید کرد: این پروژه نتیجه همراهی دولت، خیرین و مردم است. مشارکت چهرههایی چون مهندس الطافی و حاج آقای حاجیآبادی در کنار حمایتهای دولت، زمینهساز بهرهبرداری از چنین طرحهای ماندگاری شده است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان در ادامه از افتتاح ۵۸ پروژه دیگر تا آغاز سال تحصیلی جدید خبر داد و گفت: این طرحها در راستای سیاستهای دولت چهاردهم و پیگیریهای استاندار خراسان جنوبی، با هدف گسترش عدالت آموزشی و فراهمسازی فرصتهای برابر برای دانشآموزان به اجرا میرسد.
مرتضوی با قدردانی از مشارکت خیرین و همراهی مردم منطقه تصریح کرد: مدرسه امام علی (ع) باید فراتر از محل آموزش دروس باشد و به کانونی برای تربیت نسلی متعهد، دانا و اخلاقمدار تبدیل شود.
نظر شما