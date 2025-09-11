به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر ورمقانی صبح پنجشنبه در مراسم افتتاح مدرسه ۶ کلاسه خیرساز در روستای علی‌آباد مشیر شهرستان دهگلان، بر اهمیت نقش خیرین در توسعه عدالت آموزشی و پیشبرد اهداف دولت در این زمینه تأکید کرد.

وی با بیان اینکه مدرسه‌سازی یکی از برنامه‌های مهم دولت سیزدهم است، گفت: دولت در کنار خیرین با ایجاد زیرساخت‌ها و تسهیل‌گری‌های لازم می‌تواند به پیشرفت آموزش و تربیت نسل‌های آینده کمک کند.

معاون سیاسی، امنیتی و امور اجتماعی استاندار کردستان گفت: خیرین نقش مؤثری در توسعه عدالت آموزشی دارند و باید در راستای ایجاد فضاهای آموزشی پیشقدم شوند.

این مدرسه که با هزینه‌ای بالغ بر ۱۱ میلیارد تومان احداث شده، بخش عمده‌ای از اعتبار آن از سوی خیرین و مردم منطقه تأمین شده است و بخشی نیز از طریق نهادهای استانی تخصیص یافته است.

در آئین افتتاح این مدرسه مسئولان شهرستانی حضور داشتند و چند برنامه فرهنگی و هنری توسط دانش‌آموزان اجرا شد.