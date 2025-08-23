گیلان مقصدی جذاب برای گردشگران داخلی و خارجی با کمترین تبلیغ است

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق شناس صبح شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان لاهیجان که با حضور وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برگزار شد با اشاره به مزیتهای منحصربهفرد استان در حوزه گردشگری، فرهنگی و تاریخی اظهار کرد: در حالی که استانهای دیگر برای جذب گردشگر نیازمند تبلیغات گسترده هستند، گیلان با طبیعت بکر، میراث غنی و فرهنگ اصیل خود مقصدی جذاب برای گردشگران داخلی و خارجی است.
وی با تأکید بر لزوم توجه به ظرفیتهای مناطق کمتر شناختهشده استان، خواستار ثبت جهانی منطقه بامبو لیالستان شد و افزود: با اندک حمایت و سرمایهگذاری، میتوان گردشگری را در کنار کشاورزی به یکی از پیشرانهای اصلی اقتصاد استان تبدیل کرد.
استاندار گیلان با اشاره به مفاخر برجسته منطقه از جمله شیخزاده گیلانی استاد شیخ صفیالدین اردبیلی و چهرههایی چون محمدعلی مجتهد گیلانی، لاهیجان را خاستگاه اندیشمندان و بزرگان فرهنگی کشور دانست و افزود: این شهرستان همواره نقش پررنگی در توسعه علمی و اجتماعی ایران ایفا کرده است.
حقشناس با اشاره به تأثیر جنگ ۱۲ روزه بر روند گردشگری استان ادامه داد: پیش از وقوع جنگ، گیلان میزبان ۶۰ پرواز خارجی بود و گردشگران در هتلهای منطقه اقامت داشتند اکنون با بازگشت تدریجی شرایط عادی، انتظار داریم با حمایت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری خارجی استان نیز مجدداً رونق بگیرد.
استاندار گیلان در پایان با گرامیداشت یاد و خاطره ۸۰۰۰ شهید استان گیلان و ۴۵ شهید جنگ ۱۲ روزه، از حضور وزیر میراث فرهنگی در استان تقدیر کرد و افزود: گیلان با ظرفیتهای بینظیر خود شایسته توجه ویژه در سطح ملی و بینالمللی است و با اندک حمایت میتواند به یکی از قطبهای گردشگری پایدار کشور تبدیل شود.
