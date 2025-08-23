معاون رئیس جمهور: خانواده‌ شهداچراغ راه ملت ایران در مسیر مقاومت هستند

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا بهروز آذر ظهر شنبه در سفر به شهرستان زرند با حضور در منزل شهید علیرضا محمدی، از شهدای حمله اخیر رژیم صهیونیستی، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید محمدی که در تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی به استان یزد به فیض شهادت نائل آمد، بر صبر و استقامت خانواده‌های معظم شهدا تأکید کرد.

وی با تسلیت به بازماندگان و با ابلاغ پیام تسلیت رئیس جمهور، شهدا را سرمایه‌های معنوی و مایه عزت و اقتدار کشور دانست و گفت: مسیر شهید محمدی، ادامه راه ایثار و مقاومت ملت ایران در برابر دشمنان است.

بهروز آذر، ادامه داد: شهید محمدی از سرمایه‌های مملکت بودند و ما نیز در این مسیر قطعاً کنار خانواده عزیزان شهدای جنگ اخیر خواهیم بود.

استاندار کرمان نیز در این دیدار با اشاره به جایگاه رفیع شهیدان، بر حمایت همه‌جانبه از خانواده‌های معظم شهدا تأکید کرد و گفت: خانواده‌های شهدا با صبر و ایثار خود، چراغ راه ملت ایران در مسیر مقاومت هستند.

محمد علی طالبی، با اشاره به دیدارهای خود با خانواده شهیدان کرمانی جنگ اخیر افزود: بعد از شهادت این عزیزان، خدمت تعدادی از خانواده‌های آنها رسیدیم. همه این شهدا، شهدایی بودند که از کف جامعه بوده و نشان دهنده تعلق آنها به نظام و وارستگی خاصی این عزیزان است

وی ادامه داد: ما در مسیری که این شهیدان برای عزت ایران قدم برداشتند، کنار آنها خواهیم بود و در این راستا کمیته احصا مسائل خانواده شهدای جنگ اخیر و رسیدگی به مسائل و مشکلات آنها تشکیل خواهد شد تا با همکاری دستگاه‌های مسئول نگذاریم سختی در مسیر ادامه زندگی برای خانواده معزم این شهدا ایجاد شود

خانواده شهید محمدی نیز در این دیدار، ضمن قدردانی از حضور مسئولان، تأکید کردند که ادامه راه فرزندشان در خدمت به اسلام و انقلاب، مهم‌ترین وظیفه‌ای است که همواره به آن پایبند خواهند بود.