سید یاسر فروغی قمی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بازدید امروز وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از بیمارستان فیروزآبادی در شهرری، گفت: در این بازدید ضمن عرض تبریک به پزشکان و پرسنل بیمارستان، بخشهای جدید درمانی و آموزشی این مرکز افتتاح شد.
وی افزود: در چند ماه اخیر بخشهای آیپیدی، ویآیپی و آیسییو با ظرفیت ۳۱ تخت در بیمارستان فیروزآبادی به بهرهبرداری رسیده است، همچنین بخش جراحی قلب باز به صورت فعال در این بیمارستان راهاندازی شده و تاکنون ۱۷ عمل جراحی قلب باز انجام شده است.
فروغی قمی ادامه داد: از مهرماه امسال، کد ۲۴۷ برای بیماران سکته حاد قلبی در بیمارستان فعال شده است، این خدمت با استقرار تیم قلب و تجهیزات ۲۴ ساعته، امکان انجام آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی در زمان طلایی ۲ تا ۳ ساعت را فراهم میکند که موجب کاهش مرگ و میر و عوارض سکته قلبی میشود.
وی همچنین اعلام کرد: کد ۷۲۴ مربوط به بیماران سکته حاد مغزی نیز در بیمارستان فعال است و بیماران در بازه زمانی ۳ تا ۴.۵ ساعت پس از بروز علائم تحت سیتیاسکن و درمان ترومبولیتیک قرار میگیرند.
سرپرست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران تصریح کرد: با توسعه این خدمات، بیماران شهرری نیازی به مراجعه به مراکز درمانی تهران ندارند، علاوه بر این، بیمارستان هفت تیر به عنوان مکمل بیمارستان فیروزآبادی در حال تجهیز است و دستگاه پتاسکن نیز تا یکی دو ماه آینده در این مرکز راهاندازی خواهد شد.
فروغی قمی در پایان خبر داد: پرداخت کارانه پزشکان به حد قابل قبولی افزایش یافته و تا حد زیادی به روز شده است که این امر میتواند به بهبود معیشت پزشکان جوان و طرحگذاران کمک کند.
نظر شما