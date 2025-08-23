بهره برداری از ۴۳ پروژه عام المنفعه همزمان با هفته دولت در آستارا

به گزارش خبرنگار مهر، علی درمانی ظهر شنبه در نشست خبری با خبرنگاران به مناسبت آغاز هفته دولت ضمن تبریک فرارسیدن هفته دولت و با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و تمام شهدای خدمت با اشاره به پروژه‌های هفته دولت، این ایام را فرصتی ارزشمند برای بازخوانی دستاوردهای دولت و بیان خدمات نظام مقدس جمهوری اسلامی به مردم شریف دانست.

فرماندار شهرستان آستارا با اشاره به رویکرد خدمت‌رسانی دولت در حوزه‌های مختلف، تصریح کرد: خدمتگزاری به مردم یک افتخار بزرگ است و مسئولان شهرستان با همت و همکاری همه دستگاه‌ها تلاش دارند تا در مسیر تحقق منویات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و پیشبرد سیاست‌های دولت چهاردهم حرکت کنند.

وی با بیان اینکه در هفته دولت سال جاری، پروژه‌های متعددی در حوزه‌های عمرانی، آموزشی، بهداشتی، کشاورزی، اقتصادی و سرمایه گذاری و گردشگری در سطح شهرستان آستارا به بهره‌برداری خواهد رسید، تصریح کرد: ۴۳ پروژه با اعتباری بالغ بر ۵,۱۶۲ میلیارد ریال افتتاح یا کلنگ‌زنی خواهد شد، که نقش مهمی در ارتقای سطح رفاه عمومی و توسعه زیرساخت‌های منطقه خواهد داشت.

درمانی بیان کرد: بهره برداری از پروژه مدرسه ۶ کلاسه در روستای چلوند، پروژه کنترل سیلاب شهری، آسفالت معابر روستاها، پروژه شبکه جمع آوری فاضلاب، واحد بسته بندی و سردخانه، پروژه‌های امور توزیع برق، مسکن مددجویی، پروژه‌های عمرانی روستاها و افتتاح پروژه روستا بازار از جمله پروژه‌های قابل افتتاح در هفته دولت امسال در شهرستان آستارا هستند.

فرماندار آستارا گفت: دیدار با خانواده شهدا، برپایی میزهای خدمت و نشست‌های پرسش و پاسخ با مردم در نماز جمعه شهرها و روستاها، برگزاری نمایشگاه کتاب، ویزیت رایگان، دیدار با خانواده شهدا و غیره از دیگر برنامه‌های این هفته خواهد بود.