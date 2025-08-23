افتتاح سه پروژه در شهرستان بیرجند با حضور وزیر دادگستری

به گزارش خبرنگار مهر، صبح شنبه با حضور امین حسین رحیمی وزیر دادگستری سه پروژه شهرستان بیرجند به مناسبت هفته دولت افتتاح شد
پروژه اول فتتاح گلخانه مکانیزه سبزی و صیفی بود که این پروژه با اعتباری بیش از ۷.۵ میلیارد تومان به بهرهبرداری رسید تا زمینهساز افزایش تولید، اشتغالزایی و رونق اقتصادی منطقه باشد.
پروژه دوم افتتاح مدرسه ۶ کلاسه امام علی (ع) در روستای حاجیآباد با حضور استاندار خراسان جنوبی و وزیر دادگستری بود.
این پروژه آموزشی با زیربنای ۷۰۰ مترمربع در دو طبقه و با اعتباری بالغ بر ۱۷ میلیارد تومان، با مشارکت خیرین نیکاندیش و ادارهکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان به بهرهبرداری رسید.
پروژه سوم نیز افتتاح خط تولید تجهیزات سختافزاری رایانه در شرکت دیتا ارتباط راویس بود که این واحد صنعتی با سرمایهگذاری ۷۲ میلیارد تومانی بخش خصوصی در زمینه تولید رک شبکه، سیستمهای مانیتورینگ و تجهیزات شبکه بانکی به بهرهبرداری رسید.
