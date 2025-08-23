شناسایی و بازگرداندن ۴۳۷ تبعه غیرمجاز افغان در پیشوا طی مردادماه

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سیداکبر عربی، بعد از ظهر شنبه، در جمع خبرنگاران، از جمع‌آوری ۴۳۷ تبعه غیرمجاز افغان در مردادماه ۱۴۰۴ خبر داد.

فرمانده انتظامی پیشوا اظهار داشت: در اجرای طرح‌های ارتقای امنیت اجتماعی و مقابله با حضور اتباع خارجی غیرمجاز، مأموران پلیس پیشوا موفق شدند طی مردادماه سال جاری، تعداد ۴۳۷ نفر از اتباع غیرمجاز افغان را شناسایی، جمع‌آوری و پس از انجام مراحل قانونی، از کشور طرد کنند.

وی همچنین ضمن قدردانی از همراهی مردم پیشوا افزود: از شهروندان شریف و هوشیار که با گزارش‌های دقیق و همکاری مؤثر، پلیس را در این مأموریت مهم یاری کردند، صمیمانه تشکر می‌کنیم.