به گزارش خبرنگار مهر، مسعود خاتمی شامگاه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به مشکلات موجود در حوزه آب، برق، کشاورزی، صنعت و مسائل فرهنگی شهرستان گلپایگان، اظهار کرد: وزارت نیرو موظف است با تدابیر صحیح و سیاست‌گذاری مناسب، مشکلات موجود در حوزه آب و هوا را برطرف کند تا کمترین آسیب به مردم وارد شود.

وی گفت: قطع و وصل برق برخی کارخانه‌ها و مزارع موجب ضررهای بزرگ اقتصادی شده است که باید با برنامه‌ریزی صحیح مدیریت شود. همچنین شهرستان گلپایگان فاقد مراکز اقامتی و هتل‌های مناسب است و همین مسئله مانع توسعه گردشگری شده است. پروژه فاضلاب این شهرستان نیز که قرار بود ۱۰ تا ۱۵ سال پیش همزمان با خوانسار آغاز شود، به دلیل کمبود بودجه عقب افتاده است. خاتمی ابراز امیدواری کرد با مشارکت بخش خصوصی این مشکل برطرف شود.

ضرورت حمایت از ورزش و نشاط اجتماعی

نماینده مردم گلپایگان و خوانسار ادامه داد: خوشبختانه این شهرستان در حوزه ورزش از اساتید و مربیان توانمندی برخوردار است و باید با حمایت بیشتر، نشاط و شادابی در بین جوانان ترویج شود. توسعه ورزش می‌تواند به پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی کمک کند.

وی اضافه کرد: سهم گلپایگان از امکانات استانی باید بر اساس شاخص‌های جمعیتی و وسعت آن اختصاص یابد. همچنین توسعه زیرساخت‌های بهداشت و آموزش در شهرستان ضروری است تا مردم بتوانند در شهر خود بمانند و به امکانات کافی دسترسی داشته باشند.

خاتمی با تأکید بر نقش نظارتی مجلس گفت: وظیفه اصلی مجلس قانون‌گذاری و نظارت بر اجرای قوانین است و مسئولان اجرایی همچون استاندار و فرماندار باید به امور اجرایی بپردازند. نمایندگان نیز باید با نگاه ملی و تجربه کافی، در راستای تصویب قوانین کلان و حل مشکلات اساسی کشور گام بردارند.

نقش مجلس در قانون‌گذاری و پیگیری پروژه‌های عمرانی

خاتمی با بیان اینکه گلپایگان شهری در حال گسترش است، گفت: این شهرستان از نظر ایجاد دانشگاه‌ها و مراکز دانش‌بنیان نیز ظرفیت بالایی دارد و لازم است حمایت بیشتری در این زمینه صورت گیرد.

وی با اشاره به اینکه در بسیاری از کشورها هر نماینده ده‌ها مشاور متخصص در کنار خود دارد، گفت: داشتن مشاوران آگاه و باتجربه می‌تواند در تصویب قوانین جامع و حل مشکلات شهرستان‌ها نقش مهمی ایفا کند.

نماینده مردم گلپایگان و خوانسار افزود: در بازدید اخیر از طرح‌های عمرانی شهرستان، موضوع اصلاح جاده مقابل کارخانه پگاه به دلیل بروز تلفات جاده‌ای مورد تأکید قرار گرفت و نمایندگان موظف‌اند چنین مسائل را پیگیری و از طریق استان و مرکز برطرف کنند.

وی همچنین از اقدامات انجام‌شده برای توسعه بیمارستان امام حسین (ع) گلپایگان خبر داد و تصریح کرد: راه‌اندازی بخش اعصاب این بیمارستان گام مهمی در حوزه درمان منطقه بود و خوشبختانه اکنون این بخش به صورت فعال به مردم خدمت‌رسانی می‌کند.

خاتمی خاطرنشان کرد: ظرفیت‌های شهرستان در زمینه‌های مختلف فرهنگی، ورزشی و درمانی بسیار بالاست و باید با همکاری مسئولان ملی و استانی برای رفع مشکلات گام‌های جدی‌تری برداشته شود. امیدواریم این اقدامات در آینده نزدیک به نتیجه برسد.