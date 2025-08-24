دو اتهام به مدیریت باشگاه پرسپولیس؛ یکسال است صدای هوادار را نشنیدند

حسن خان‌محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره شرایط این تیم پس از شروع لیگ برتر و تساوی برابر فجر صحبت کرد. او معتقد است که پرسپولیس هنوز به یک تیم واحد تبدیل نشده و مدیریت باشگاه بیشترین نقش را در این وضعیت دارد. او به دیدار حساس با سپاهان نیز اشاره کرد و این فرصت را ابزار مهمی برای سنجش سرمربی جدید دانست.

پرسپولیس هنوز شکل تیمی نگرفته است

خان‌محمدی در ابتدای صحبت‌هایش گفت: پرسپولیس برابر فجر اصلاً بازی دلچسبی انجام نداد. به نظر من هنوز هیچ چیز و هیچ عاملی باعث نشده بازیکنان به یک تیم واحد تبدیل شوند. هماهنگی در زمین وجود ندارد و طبیعی است که چنین شرایطی باعث نارضایتی هواداران شود.

نقش مدیریت در مشکلات پرسپولیس

او با انتقاد از عملکرد باشگاه افزود: مدیریت در این زمینه بسیار مؤثر است. ما جایی نداریم که بخواهیم حق رأی داشته باشیم اما نظر من این است که مدیریت در جذب بازیکن اصلاً خوب عمل نکرده است. شاکله اصلی تیم از دست رفته و همین موضوع کار را برای کادر فنی دشوار کرده است. پیش‌نیاز موفقیت فنی در هر تیمی، مدیریت صحیح است اما در پرسپولیس این موضوع رعایت نشده است.

درویش میراث‌دار برانکو و یحیی بود

خان‌محمدی با اشاره به عملکرد رضا درویش مدیرعامل پرسپولیس، گفت: درویش را باید پس از جدایی اوسمار ویه‌را بررسی کرد. او در دورانی قهرمان شد که میراث برانکو ایوانکوویچ و یحیی گل‌محمدی در تیم جاری بود. اما وقتی آن‌ها رفتند، دست‌پخت کامل پرسپولیس با درویش مشخص شد. متأسفانه او نتوانسته پایه‌های درستی برای تیم بچیند.

صدای هوادران شنیده نمی‌شود

این پیشکسوت سرخ‌ها ادامه داد: هوادار پرسپولیس خیلی خوب می‌فهمد که شعار می‌دهد. آن‌ها نزدیک به یک سال است خواسته‌هایشان را فریاد می‌زنند اما کسی شنونده نیست. مدیریت باید بداند پرسپولیس متعلق به مردم است و نمی‌شود با تصمیم‌های اشتباه، تیم را در چنین وضعیتی قرار داد.

فرصت ویژه برای هاشمیان

خان‌محمدی با حمایت از سرمربی پرسپولیس اضافه کرد: الان باید به وحید هاشمیان فرصت بیشتری داد. او مربی جوانی است که می‌تواند ایده‌هایش را پیاده کند. اگر هاشمیان هم نتواند موفق شود دیگر نباید به پرسپولیس در این فصل امیدوار بود. باید صبور بود و به او اجازه داد تیمش را بسازد.

دیدار با سپاهان، آزمونی سرنوشت‌ساز

خان‌محمدی در پایان درباره بازی حساس هفته دوم گفت: بازی با سپاهان خیلی مهم است. همین امتیازها در پایان فصل تعیین‌کننده قهرمان خواهد بود. سپاهان همیشه رقیب سنتی پرسپولیس بوده و این بازی می‌تواند سرنوشت دو تیم را در ادامه فصل رقم بزند.