به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیمهای فوتبال فولاد مبارکه سپاهان و پرسپولیس در چارچوب هفته دوم لیگ برتر ساعت ۱۹:۳۰ روز دوشنبه ۳ شهریور ماه ۱۴۰۴ در ورزشگاه نقشجهان برگزار خواهد شد.
بلیت فروشی برای این دیدار از صبح امروز یکشنبه آغاز شده و علاقمندان دو تیم میتوانند از سامانه معرفی شده بلیت تماشای این بازی را دریافت کنند. مسئولان اصفهانی به هواداران تاکید کرده اند نظر به تغییرات سختافزاری، نرمافزاری و سامانهای گیتهای وروردی ورزشگاه، صرفاً افراد دارای بلیت میتوانند وارد ورزشگاه شوند و هواداران لازم است از سامانه بلیت تهیه کنند.
