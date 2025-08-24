  1. ورزش
۲ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۵۶

توصیه‌هایی برای بلیت بازی سپاهان و پرسپولیس

مسئولان اصفهانی تدابیر ویژه ای را برای بلیت فروشی دیدار روز دوشنبه سپاهان و پرسپولیس در نظر گرفته اند.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال فولاد مبارکه سپاهان و پرسپولیس در چارچوب هفته دوم لیگ برتر ساعت ۱۹:۳۰ روز دوشنبه ۳ شهریور ماه ۱۴۰۴ در ورزشگاه نقش‌جهان برگزار خواهد شد.

بلیت فروشی برای این دیدار از صبح امروز یکشنبه آغاز شده و علاقمندان دو تیم می‌توانند از سامانه معرفی شده بلیت تماشای این بازی را دریافت کنند. مسئولان اصفهانی به هواداران تاکید کرده اند نظر به تغییرات سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و سامانه‌ای گیت‌های وروردی ورزشگاه، صرفاً افراد دارای بلیت می‌توانند وارد ورزشگاه شوند و هواداران لازم است از سامانه بلیت تهیه کنند.

