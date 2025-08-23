بهروز سلطانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به عملکرد پرسپولیس در دیدار با فجر شهیدسپاسی شیراز که با تساوی یک - یک همراه بود، گفت: واقعیت این است که بازی پرسپولیس با فجر اصلاً خوب نبود. دلیل نارضایتی هواداران هم همین کیفیت پایین بود. برایم قابل قبول نیست تیمی در این سطح از لحاظ فنی در شرایط خوبی نباشد. پرسپولیس همیشه باید فوتبال باکیفیت و برتر ارائه کند، حتی اگر بازیکنان غایب داشته باشد.

مقصر اصلی؛ مدیریت باشگاه، نه بازیکنان

سلطانی در ادامه به مشکلات مدیریتی باشگاه اشاره کرد: اینکه کارت بازی بازیکنان صادر نشده و تعدادی از نفرات نتوانستند تیم را همراهی کنند، تقصیر بازیکنان نیست. مدیریت باشگاه از یک ماه قبل می‌دانست چه کارهایی باید انجام دهد. وقتی میلیاردها تومان به بازیکنان پرداخت می‌شود، حداقل یک سی‌ام آن نباید هدر برود. این قصور مدیریتی باعث شد پرسپولیس در هفته اول لیگ از داشته‌های اصلی‌اش محروم باشد.

نیازمند باید بازی می‌کرد

او با اشاره به جایگاه پیام نیازمند دروازه‌بان ملی‌پوش پرسپولیس، اضافه کرد: پیام نیازمند دروازه‌بان کمی نیست، او باید بازی می‌کرد. اینکه چنین گلری کنار گذاشته شود، به ضرر تیم است. البته امیررضا رفیعی هم دروازه‌بان مستعدی است و می‌تواند آینده‌دار باشد اما وقتی نفر اول تیم مصدوم یا محروم باشد باید فرصت به نفر دوم برسد، نه اینکه به‌خاطر مشکلات اداری در قرارداد چنین بازیکنی کنار برود. متأسفانه با این شرایط به رفیعی استرس دادند و حالا هر بار در زمین حاضر شود، زیر فشار روانی خواهد بود. این برای یک جوان اصلاً خوب نیست.

سپاهان همیشه رقیب سنتی پرسپولیس است

سلطانی درباره دیدار هفته دوم مقابل سپاهان گفت: بازی با سپاهان همیشه حساس و سخت بوده است. هر یک از دو تیم که شکست بخورد، وارد بحران خواهد شد. سپاهان در خانه و با هوادارانش به میدان می‌رود و پرسپولیس هم بعد از تساوی هفته اول به برد نیاز دارد. این بازی می‌تواند مسیر فصل را برای هر دو تیم تغییر دهد.

پنج بازی مهم برای هاشمیان

دروازه‌بان اسبق پرسپولیس با بیان اینکه کادر فنی جدید هنوز فرصت دارد، تاکید کرد: من فکر می‌کنم وحید هاشمیان باید حداقل پنج بازی فرصت داشته باشد تا نشان بدهد چه در چنته دارد. یک بازی یا حتی دو بازی معیار درستی برای قضاوت نیست. اما اگر روند ضعیف ادامه پیدا کند، دیگر نمی‌توان هواداران را قانع کرد.

اوضاع فوتبال ما هر روز بدتر می‌شود

سلطانی در پایان با انتقاد تند و تیز از انتخاب برخی مربیان و بازیکنان در لیگ برتر ایران تصریح کرد: متأسفانه وضعیت فوتبال ما هر روز بدتر از دیروز می‌شود. روند انتخاب سرمربیان هم نشان می‌دهد همچنان تماس‌های تلفنی سیاسیون در باشگاه‌های صنعتی تعیین‌کننده است. این یعنی فاجعه!

فوتبال جای زد و بند پشت پرده نیست

دروازه‌بان پیشین تیم ملی ایران گفت: تا زمانی که فوتبال ما از سیاست جدا نشود، نمی‌توان انتظار پیشرفت داشت. مدیران باید یاد بگیرند فوتبال جای تصمیم‌گیری‌های فنی است، نه زد و بندهای پشت پرده.