به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام سرمست شامگاه روز شنبه در دیدار خداحافظی چتین تانر، سرکنسول جمهوری ترکیه در تبریز با وی، روابط دو کشور ایران و ترکیه را استراتژیک و مهم خواند و با اشاره به هدف گذاری ۳۰ میلیارد دلاری مبادلات تجاری بین دو کشور، افزود: اگرچه این هدف گذاری با توجه به فراز و نشیب‌های بسیار و تحریم‌های ظالمانه آمریکا تاکنون تحقق پیدا نکرده، اما عوامل مهمی وجود دارند که می‌توانند این هدف را تحقق بخشند.

وی، همجواری جغرافیایی، اشتراکات تاریخی و فرهنگی و زیرساخت‌های ترانزیتی را از جمله این عوامل دانست و اضافه کرد: اراده متقابل دو کشور برای توسعه روابط همواره وجود داشته است، مخصوصاً بعد از روی کار آمدن دولت دکتر پزشکیان که سیاست ایشان توسعه روابط با کشورهای همسایه و مسلمان است.

استاندار آذربایجان شرقی ادامه داد: علاوه بر اشتراکات کلان دو کشور، عوامل شتاب دهنده‌ای در استان ما وجود دارند که می‌توانند به توسعه و تعمیق روابط دو جانبه کمک‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: در کنار بحث‌های اقتصادی و تجاری اشتراکات فرهنگی هم می‌تواند به تحکیم و توسعه روابط ایران و ترکیه کمک کند.

سرمست با قدردانی از زحمات و تلاش‌های چتین تانر در مدت تصدی مسئولیت سرکنسولگری جمهوری ترکیه در تبریز، ابراز امیدواری کرد این تلاش‌ها برای توسعه روابط ایران و ترکیه در ادامه مأموریت‌های وی نیز استمرار یابد.

چتین تانر، سرکنسول جمهوری ترکیه در تبریز هم که مأموریت وی در روزهای آتی خاتمه می‌یابد، از همکاری‌ها و مساعدت‌های استاندار آذربایجان شرقی و همچنین میزبانی مردم مهمان‌نواز تبریز تشکر کرد.