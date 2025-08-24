آیین کلنگ زنی تقاطع غیر هم سطح ورودی ورزقان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام سرمست صبح روز یکشنبه در آئین کلنگ‌زنی عملیات تکمیلی بزرگراه خواجه-ورزقان در قطعات ۳ ب و ۴ ب و احداث تقاطع غیر هم سطح ورودی شهرستان ورزقان، با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های جاده‌ای در استان گفت: اجرای این طرح‌ها نقش مهمی در عمران و آبادانی منطقه و کاهش حوادث رانندگی در ورودی شهرستان ورزقان خواهد داشت.

وی افزود: تمام این اقدامات در سایه برکت نظام جمهوری اسلامی و با وحدت و همدلی در ارکان مختلف اجرایی و در خدمت مردم محقق می‌شود.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به همراهی و همدلی مسئولان و مردم ورزقان اظهار کرد: هر جا چنین وفاقی وجود داشته باشد، خیر و برکت به دنبال خواهد داشت و شهرستان ورزقان نیز شایسته برخورداری از خدمات و پروژه‌های بیشتر است.

سرمست با بیان اینکه مدیریت استان بر توسعه متوازن و متعادل در تمامی شهرستان‌ها بنا نهاده شده، ادامه داد: اجرای پروژه‌های بزرگراهی، جاده‌ای و محرومیت‌زدایی در اولویت برنامه‌های دولت در استان قرار دارد و برای تحقق آن‌ها برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شده است.

وی همچنین به ظرفیت‌های معدنی ورزقان اشاره کرد و گفت: پیگیری‌های لازم برای بهره‌برداری از برکات معادن مس و طلا در جهت توسعه منطقه و نیز تقویت خود معادن انجام می‌شود. در این راستا، احداث شهرک مس در دستور کار قرار گرفته و پس از تکمیل مقدمات، فعالیت آن آغاز خواهد شد تا با توسعه صنایع پایین‌دستی مس، فرصت‌های شغلی جدید ایجاد شده و زنجیره ارزش این صنعت تکمیل شود.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به معدن اندریان نیز گفت: در گذشته حفاری‌های غیرمجاز در این معدن انجام می‌شد که با مدیریت‌های صورت‌گرفته ساماندهی شده و تا شرایط برای استفاده اصولی و درست از ظرفیت معادن طلا فراهم شود.

سرمست در پایان خاطرنشان کرد: اجرای این پروژه‌ها نشانه عزم دولت برای توسعه پایدار ورزقان و بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌های جغرافیایی و معدنی این شهر ستان است.