به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست بعدازظهر شنبه در دیدار صمیمی جمعی از نخبگان استان با معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور گفت: در گذشته تعریف نخبه عمدتاً به نخبگان سیاسی محدود می‌شد، اما به مرور زمان طیف وسیع‌تری از نخبگان اجتماعی، اقتصادی و علمی در این تعریف قرار گرفتند. امروز نخبگان اجتماعی با نفوذ کلام و رفتار خود جامعه را متأثر می‌سازند، نخبگان اقتصادی با کارآفرینی، خلق ثروت و تولید نقش‌آفرینی می‌کنند و نخبگان علمی به‌عنوان مصداق بارز دانایی‌محوری، همواره محور توسعه بوده‌اند.

وی افزود: ما در طراحی و پی‌ریزی توسعه استان نیازمند عقلانیت، خرد جمعی و مشارکت نخبگان هستیم. خوشبختانه آذربایجان‌شرقی سرشار از سرمایه‌های انسانی ارزشمند است که در بخش‌های مختلف سرآمد کشور محسوب می‌شوند. این جمع نمونه‌ای از نخبگانی است که می‌توانند در ارتقای جایگاه علمی، فناوری و اقتصادی استان نقش‌آفرین باشند.

سرمست ادامه داد: شهرک صنعتی بعثت با وسعت ۱۸۰۰ هکتار و زیرساخت‌های مناسب، ظرفیت تبدیل شدن به قطب فناوری‌های نوین در شمال‌غرب کشور را داراست. با رأی تاریخی قوه قضائیه، مشکل موقوفات بخشی از این شهرک برطرف شده و امروز این مجموعه آماده است تا میزبان واحدهای دانش‌بنیان، فعالیت‌های نوآورانه و صنایع مبتنی بر فناوری‌های نوین از جمله هوش مصنوعی باشد.

وی با اشاره به اهمیت هم‌افزایی میان دانشگاه‌ها، نخبگان و بخش خصوصی گفت: تبدیل شهرک بعثت به منطقه ویژه فناوری‌های نوین می‌تواند زمینه‌ساز استقرار شرکت‌های فناور، توسعه زیست‌بوم نوآوری و خلق ارزش افزوده برای اقتصاد استان باشد. این اقدام علاوه بر جلوگیری از خام‌فروشی، بستری برای اشتغال نخبگان، جذب سرمایه‌گذاری و افزایش سهم استان در اقتصاد دانش‌بنیان کشور فراهم خواهد کرد.

استاندار آذربایجان‌شرقی خاطرنشان کرد: انتظار داریم معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در این طرح پشتیبانی لازم را انجام دهد تا شاهد شکل‌گیری یک مرکز قدرتمند نوآوری در تبریز باشیم. در ماه‌های آینده نیز با بهره‌گیری از ظرفیت دانشگاه‌ها، نخبگان و فناوران استان، اقدامات عملی برای استقرار این طرح آغاز خواهد شد.

وی در پایان تأکید کرد: مدیریت استان قدردان تلاش نخبگان و کارآفرینان است و با تمام توان از آنان حمایت خواهد کرد تا آذربایجان‌شرقی در مسیر اقتصاد دانش‌بنیان و توسعه فناوری‌های نوین به جایگاه شایسته خود دست یابد.

سرمست با تاکید بر اینکه دانشگاه‌های ما باید به صنعت وصل شوند، گفت: به خرد جمعی اعتقاد داریم و از نخبگان در کارگروه‌های متنوع با دستور کار مشخص در مدیریت استان بهره خواهیم جست.