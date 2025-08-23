تقاضای استاندار آذربایجان شرقی برای تخصیص ۵ همت اعتبار به حوزه فناوری

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام سرمست عصر شنبه در جلسه کارگروه اقتصاد دانش بنیان که با حضور معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور برگزار شد، اظهار داشت: این جلسه یکی از جلسات مهم استان است که به طور مستقیم با حوزه معاونت علمی و فناوری مرتبط بوده و به تصویب هیأت وزیران نیز رسیده است. این کارگروه با چهار گروه کاری آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری و همچنین توسعه مهارت فعالیت می‌کند و جلسات آن به شکل منظم برگزار می‌شود.

وی با اشاره به مشکلات اعتبارات پژوهشی دستگاه‌های اجرایی استان افزود: هم‌اکنون تنها یک درصد از اعتبارات پژوهشی در قالب کارگروه آپفن توزیع می‌شود که عمدتاً به پروژه‌های تحقیقاتی مصوب دستگاه‌های اجرایی اختصاص می‌یابد. این میزان اندک، انگیزه چندانی برای پژوهشگران و مراکز تحقیقاتی ایجاد نکرده است. به همین دلیل درخواست ما این است که کلیه اعتبارات پژوهشی دستگاه‌های اجرایی در این کارگروه تجمیع و به‌صورت عملیاتی مدیریت شود.

استاندار آذربایجان‌شرقی در ادامه به موضوع معافیت مالیاتی شرکت‌های فناور اشاره کرد و گفت: همان‌طور که در جلسه نخبگان استان هم مطرح شد، مواد ۱۱ و ۱۳ قانون به درستی مورد استفاده پژوهشگران و فناوران قرار نمی‌گیرد. انتظار داریم با هماهنگی معاونت علمی و فناوری، ظرفیت‌های قانونی در این زمینه بیش از پیش در اختیار پژوهشگران، پارک‌های علم و فناوری و واحدهای دانش‌بنیان استان قرار گیرد.

سرمست با اشاره به توافق قبلی با معاونت علمی برای اختصاص اعتبار ویژه به استان خاطرنشان کرد: انتظار داریم تا پنج همت از مجموع ۶۰ همتی که در سطح کشور پیش‌بینی شده، به استان اختصاص یابد. البته جذب این اعتبار نیازمند تلاش مضاعف پژوهشگران دانشگاهی، واحدهای صنعتی و شرکت‌های دانش‌بنیان استان است و مدیریت استان بر هماهنگی و ایجاد این ارتباطات تأکید ویژه دارد.

وی همچنین بر ضرورت تداوم برگزاری رویداد بین‌المللی نوآوری و فناوری رینوتکس تأکید کرد و گفت: خوشبختانه این رویداد در سال‌های اخیر به یک سنت حسنه فناورانه در استان تبدیل شده و جایگاه ملی و بین‌المللی یافته است. تقاضای ما این است که حداقل ۲۰ میلیارد تومان اعتبار برای برگزاری هرچه بهتر این رویداد اختصاص یابد تا بتوانیم این سنت نوآورانه را استمرار بخشیم.

استاندار آذربایجان‌شرقی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع احیای هنرستان ماندگار وحدت تبریز به‌عنوان یکی از مراکز قدیمی و ماندگار آموزشی استان اشاره کرد و گفت: این هنرستان پایه و اساس صنعت استان بوده و اکنون در حال بازآفرینی و تجهیز مجدد است. با حمایت رئیس اتاق ایران، بخشی از هزینه‌ها تأمین شده، اما برای تکمیل این طرح و تجهیز آن به فناوری‌های نوین، نیازمند حمایت معاونت علمی و فناوری هستیم. این اقدام می‌تواند زمینه‌ساز برندسازی و هویت‌بخشی به فناوری‌های روز آذربایجان باشد که ریشه در تاریخ و دانش این خطه دارد.

سرمست در پایان تأکید کرد: مدیریت استان آماده است تا در کنار معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، از ظرفیت دانشگاه‌ها، نخبگان و مراکز تحقیقاتی استان برای تحقق اهداف اقتصاد دانش‌بنیان بهره‌برداری کند. جمع‌بندی نظرات کارشناسی و پیشنهادات اعضا در این جلسه می‌تواند نقشه راه مؤثری برای پیشبرد برنامه‌های علمی و فناورانه استان باشد.

@eaz_gov