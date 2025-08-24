آغاز عملیات ساخت ۱۸ مدرسه در ورزقان با حضور استاندار آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام سرمست روز یکشنبه در آئین کلنگزنی این پروژهها با تأکید بر اهمیت توسعه فضاهای آموزشی در کشور اظهار کرد: دکتر پزشکیان، رئیسجمهور، در سطح ملی یک نهضت بینظیر در حوزه تعلیم و تربیت و عدالت آموزشی آغاز کردهاند که در تاریخ ایران کمسابقه است.
وی افزود: رئیسجمهور با باور قلبی به این نهضت، در عمل نیز پای کار ایستاده و برای ما نیز تکلیف است که در این مسیر نقشآفرینی کنیم.
استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به جایگاه ویژه استان در این عرصه خاطرنشان کرد: از آنجا که آذربایجان شرقی زادگاه رئیسجمهور است، شایسته است در نهضت مدرسهسازی در ردیف نخست استانهای کشور قرار گیرد و در تحقق عدالت آموزشی پیشگام باشد.
سرمست با بیان اینکه پیشرفت هر جامعهای مرهون نظام آموزش و پرورش کارآمد است، گفت: اگر به دنبال عمران، آبادانی و توسعه پایدار هستیم باید به تربیت نسل آینده همت کنیم؛ چرا که آینده کشور در گرو فرزندان امروز است.
وی خطاب به مدیران آموزش و پرورش تأکید کرد: ایجاد فضاهای آموزشی تنها بخشی از مسیر است و باید در کنار آن به ارتقای کیفیت آموزش نیز توجه ویژه داشت. استفاده از فناوریهای نوین و الگوهای جدید آموزشی برای تربیت نسلی آگاه و توانمند، ضرورتی اجتنابناپذیر است.
استاندار آذربایجان شرقی همچنین به ظرفیتهای معدنی منطقه ورزقان اشاره کرد و گفت: در این منطقه معادن غنی مس و طلا وجود دارد و انتظار میرود این واحدها به مسئولیتهای اجتماعی خود عمل کرده و بخشی از توان خود را در حوزه مدرسهسازی و توسعه زیرساختهای آموزشی به کار گیرند.
وی افزود: در سایه این نگاه، میتوان پایههای توسعه پایدار را در استان تقویت کرد.
وی ادامه داد: با توجه به صنعتی و معدنی بودن آذربایجان شرقی، احداث هنرستانهای جوار صنعت از اولویتهای استان به شمار میرود. پیگیریهای لازم برای ایجاد هنرستان در جوار مجتمع مس انجام شده تا نیروی انسانی ماهر و موردنیاز صنایع از میان جوانان همین منطقه تربیت و جذب بازار کار شود.
سرمست در پایان خاطرنشان کرد: تمرکز مدیریت استان بر توسعه فضاهای آموزشی در شهرستانها بهویژه ورزقان است تا جوانان منطقه بتوانند از فرصتهای برابر آموزشی برخوردار شوند و استعدادهای آنان در مسیر توسعه و پیشرفت ک شور شکوفا گردد.
