امام جمعه انزلی: مردم ناظر بر عملکرد مدیران هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید عبدالجواد شمس الدین صبح یکشنبه در دیدار با رؤسای ادارات شهرستان بندر انزلی با تبریک فرارسیدن هفته دولت و گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر اظهار کرد: یکی از شاخص‌های حکومت اسلامی وجود سلسله نظارت‌ها است وجود دارد و همانطور که در رأس نظام اسلامی ولی فقیه ناظر است در جامعه اسلامی یک نظارت عمومی هم توسط مردم وجود دارد که همانا امر به معروف و نهی از منکر است.

وی با بیان اینکه مردم بر اعمال مدیران ناظر هستند افزود: اگر نظارتی وجود نداشته باشد امکان دارد زیرمجموعه‌ها دچار اشکال و خطا شوند.

امام جمعه انزلی اضافه کرد: اگر نتوانیم در جهت رفع مشکلات جامعه مدیریت داشته باشیم هرچقدر هم تلاش کنیم رضایتمندی مروم حاصل نمی‌شود.

حجت الاسلام والمسلمین شمس الدین با اشاره به لزوم شایسته سالاری اظهار کرد: باید بهترین افرادی که سلامت، توانایی و صداقت لازم را برای خدمت رسانی به مردم را دارندو دا ای تدبیر و عدالت هستند به کار گرفته شوند.

وی در خاتمه اظهار امیدواری کرد: مسئولین در سطح کشور و شهرستان این توفیق را داشته باشند تا در این فرصت خدمتی که نصیب شده بتوانند رضایت پروردگار متعال، امامین انقلاب، شهدا و مردم را بدست آوریم تا ضمن خدمت به مردم و رفع مشکلات کشور بر ثبات و اقتدار و قوت روز افزون نظام اسلامی افزوده و نقش آفرین باشند.