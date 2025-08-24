https://mehrnews.com/x38QVw ۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۵۴ کد خبر 6568915 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۵۴ روایتی شنیدنی از خادمی امام خمینی(ره) برای حضرت رضا(ع) مشهد- در این فیلم بخشی از خاطرات و روایتها درباره خادم بودن امام خمینی(ره) برای حضرت رضا(ع) بازگو میشود. دریافت 6 MB کد خبر 6568915 کپی شد مطالب مرتبط مشهدالرضا در سوگ؛ حضور میلیونی زائران در سالروز شهادت امام هشتم حال و هوای خیابان های منتهی به حرم رضوی در روز شهادت امام رضا(ع) زائران در عزای امام رئوف هم نوا شدند؛ حرم رضوی مملو از زائران شد علی بن موسی الرضا؛امامی مبارز و مجاهدی خستگی ناپذیر عزاداری شب شهادت امام رضا(ع) در مشهد - ۲ برچسبها خراسان رضوی ایران امام رضا(ع) امام خمینی(ره) حرم امام رضا (ع)
