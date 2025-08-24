  1. استانها
۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۵۴

روایتی شنیدنی از خادمی امام خمینی(ره) برای حضرت رضا(ع)

مشهد- در این فیلم بخشی از خاطرات و روایت‌ها درباره خادم بودن امام خمینی(ره) برای حضرت رضا(ع) بازگو می‌شود.

