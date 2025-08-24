  1. استانها
۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۵۸

واکسیناسیون ۱۵ هزار قطعه طیور بومی در بندر دیر

بوشهر- رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان دیر گفت: ۱۵ هزار قطعه طیور بومی با استفاده از واکسن مقاوم به حرارت نیوکاسل ایمن‌سازی‌سازی شده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل محمودی صبح یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران با گرامیداشت آغاز هفته دولت به حجم گسترده واکسیناسیون و فعالیت‌های بهداشتی در یک سال گذشته اشاره کرد و اظهار داشت: در حوزه واکسیناسیون، ۲۱ هزار و ۷۰۰ رأس دام سبک و سنگین تحت پوشش واکسن آبله قرار گرفتند.

وی ادامه داد: همچنین، شش هزار و ۱۶۱ رأس دام سبک و ۶۷۶ رأس دام سنگین در برابر بیماری بروسلوز (تب مالت) واکسینه شدند که از اهمیت ویژه‌ای در کنترل بیماری‌های مشترک برخوردار است.

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان دیر گفت: در خصوص بیماری تب برفکی، یکی از مهم‌ترین بیماری‌های واگیردار دامی، ۷۰ هزار و ۲۲۰ رأس دام سبک و هزار و ۴۳۰ رأس دام سنگین در شهرستان دیر واکسینه شده‌اند.

وی اضافه کرد: فعالیت‌های واکسیناسیون همچنین شامل ایمن‌سازی ۲۲ هزار و ۴۹۴ رأس دام نشخوارکننده کوچک (طاعون نشخوارکنندگان کوچک - PPR)، ۶۶۴ رأس دام سنگین (لمپی اسکین) و ۲۲۸ قلاده سگ نگهبان و گله (هاری) بوده است.

محمودی گفت: در بعد بهداشت و قرنطینه، این اداره نسبت به سمپاشی ۱۴ هزار و ۶۰۰ رأس دام جهت کنترل انگل‌های خارجی و همچنین ضدعفونی و سمپاشی ۵۴ هزار مترمربع از جایگاه‌های نگهداری دام اقدام نموده است.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان دیر با اشاره به نظارت دقیق بهداشتی بر تولید یک میلیون و ۶۹ هزار و ۶۸۱ کیلوگرم میگو در سایت‌های پرورش میگو بیان کرد: در حوزه تأمین ذخایر لارو ۲۶ میلیون و ۹۳۴ هزار قطعه لارو میگو تولید و به مزارع پرورشی عرضه شده است.

محمودی به اقدامات صورت گرفته در بخش طیور اشاره کرد و عنوان داشت: در راستای حفظ سلامت طیور بومی و پیشگیری از شیوع بیماری‌های واگیر، ۱۵ هزار قطعه طیور بومی با استفاده از واکسن مقاوم به حرارت نیوکاسل ایمن‌سازی شده‌اند. این اقدام در کنترل بیماری نیوکاسل و حفظ جمعیت طیور بومی شهرستان مؤثر بوده است.

وی در پایان بر لزوم تداوم همکاری بین بخشی و مشارکت فعال بهره‌برداران در اجرای برنامه‌های دامپزشکی برای ارتقای سطح سلامت دام، طیور و آبزیان و پایداری تولید تاکید کرد.

