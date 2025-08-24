واکسیناسیون ۱۵ هزار قطعه طیور بومی در بندر دیر

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل محمودی صبح یکشنبه در گفتوگو با خبرنگاران با گرامیداشت آغاز هفته دولت به حجم گسترده واکسیناسیون و فعالیتهای بهداشتی در یک سال گذشته اشاره کرد و اظهار داشت: در حوزه واکسیناسیون، ۲۱ هزار و ۷۰۰ رأس دام سبک و سنگین تحت پوشش واکسن آبله قرار گرفتند.
وی ادامه داد: همچنین، شش هزار و ۱۶۱ رأس دام سبک و ۶۷۶ رأس دام سنگین در برابر بیماری بروسلوز (تب مالت) واکسینه شدند که از اهمیت ویژهای در کنترل بیماریهای مشترک برخوردار است.
رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان دیر گفت: در خصوص بیماری تب برفکی، یکی از مهمترین بیماریهای واگیردار دامی، ۷۰ هزار و ۲۲۰ رأس دام سبک و هزار و ۴۳۰ رأس دام سنگین در شهرستان دیر واکسینه شدهاند.
وی اضافه کرد: فعالیتهای واکسیناسیون همچنین شامل ایمنسازی ۲۲ هزار و ۴۹۴ رأس دام نشخوارکننده کوچک (طاعون نشخوارکنندگان کوچک - PPR)، ۶۶۴ رأس دام سنگین (لمپی اسکین) و ۲۲۸ قلاده سگ نگهبان و گله (هاری) بوده است.
محمودی گفت: در بعد بهداشت و قرنطینه، این اداره نسبت به سمپاشی ۱۴ هزار و ۶۰۰ رأس دام جهت کنترل انگلهای خارجی و همچنین ضدعفونی و سمپاشی ۵۴ هزار مترمربع از جایگاههای نگهداری دام اقدام نموده است.
رئیس اداره دامپزشکی شهرستان دیر با اشاره به نظارت دقیق بهداشتی بر تولید یک میلیون و ۶۹ هزار و ۶۸۱ کیلوگرم میگو در سایتهای پرورش میگو بیان کرد: در حوزه تأمین ذخایر لارو ۲۶ میلیون و ۹۳۴ هزار قطعه لارو میگو تولید و به مزارع پرورشی عرضه شده است.
محمودی به اقدامات صورت گرفته در بخش طیور اشاره کرد و عنوان داشت: در راستای حفظ سلامت طیور بومی و پیشگیری از شیوع بیماریهای واگیر، ۱۵ هزار قطعه طیور بومی با استفاده از واکسن مقاوم به حرارت نیوکاسل ایمنسازی شدهاند. این اقدام در کنترل بیماری نیوکاسل و حفظ جمعیت طیور بومی شهرستان مؤثر بوده است.
وی در پایان بر لزوم تداوم همکاری بین بخشی و مشارکت فعال بهرهبرداران در اجرای برنامههای دامپزشکی برای ارتقای سطح سلامت دام، طیور و آبزیان و پایداری تولید تاکید کرد.
