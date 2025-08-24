به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد مولوی نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی صبح امروز یکشنبه در این آئین اظهار کرد: علاوه بر این تعداد، ۲۰۰ دستگاه کولر گازی دیگر نیز به مدارس تحویل داده میشود و پس از آن سایر تجهیزات مورد نیاز مدارس تهیه خواهد شد.
وی از کلنگزنی سالن ورزشی ۴۰۰ متری مدرسه دخترانه در منیوحی زیر مجموعه اروندکنار طی یک ماه آینده خبر داد و افزود: تاکنون برنامه تجهیز ۵۰ مدرسه هوشمند در شهرستان آبادان اجرا شده و همچنین ۳۰۰ مدرسه برای طرحهای شادابسازی در نظر گرفته شده است.
نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تجهیز مدارس به آبسردکن، تخصیص اعتبار ویژه برای بهسازی حیاط مدارس و برنامهریزی برای رشد احداث استخر فرهنگیان در سال ۱۴۰۴ نیز در دستور کار قرار دارد.
مولوی با اشاره به لزوم توجه به معیشت فرهنگیان تصریح کرد: در حوزه تسهیلات و درمان فرهنگیان چند برنامه ویژه پیشبینی شده و همچنین برگزاری همایش خیران ویژه آبادان و خرمشهر با محوریت سازمان منطقه آزاد اروند بهعنوان جشنوارهای بزرگ در دستور کار قرار دارد.
وی افزود: مدیرعامل فعلی سازمان منطقه آزاد اروند اولین مدیرعامل تاریخ این سازمان است که هماکنون در خدمت آموزش و پرورش قرار گرفته و باید از این ظرفیت بهعنوان یک فرصت ارزشمند بهره برد.
مولوی در ادامه تأکید کرد: استعدادیابی در مدارس اهمیت زیادی دارد و لازم است سه آموزش و پرورش منطقه، محور این کار باشند. به همین منظور مقرر شد مربیان کارتدار از منیوحی، اروندکنار، چوئبده و بخش مرکزی آموزش ببینند تا از ظرفیت روستاها و توابع آبادان در این حوزه استفاده شود.
نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی همچنین گفت: باید به سمتی حرکت کنیم که ورزش دختران توسعه یابد و در این زمینه ظرفیتهای ویژهای فراهم شود.
وی در پایان از احداث یک کانون فرهنگی و تربیتی جدید و بهروز در کنار دارالقرآن با مشارکت سازمان منطقه آزاد اروند و ادارهکل نوسازی مدارس خبر داد.
