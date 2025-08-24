  1. استانها
۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۴۵

اعزام بیش از ۹ هزار زائر خراسان شمالی به مشهد با ناوگان عمومی

بجنورد- معاون حمل‌ونقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان شمالی گفت: بیش از ۹ هزار زائر رضوی با استفاده از ناوگان عمومی به مشهد مقدس منتقل شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید سبحانی در گفت‌وگو با رسانه‌ها اظهار کرد: ۹ هزار و ۲۱۵ زائر حرم مطهر رضوی با استفاده از ۲۳۲ دستگاه ناوگان حمل‌ونقل عمومی به مشهد مقدس منتقل شده‌اند.

وی افزود: از این تعداد، ۵ هزار و ۷۰۹ زائر با اتوبوس، ۲ هزار و ۶۸۷ نفر با مینی‌بوس و ۸۱۹ نفر نیز با سواری کرایه عمومی به مشهد سفر کرده‌اند.

سبحانی همچنین با اشاره به اعزام زائران پیاده حرم رضوی بیان کرد: در بازه زمانی ۲۸ تا ۳۱ مرداد، ۱۰ هزار و ۳۹۰ زائر پیاده نیز از خراسان شمالی عازم مشهد مقدس شدند.

معاون حمل‌ونقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان شمالی بیان کرد: به‌منظور تسهیل بازگشت زائران و تأمین ناوگان موردنیاز، یک تیم چهارنفره از این اداره کل تا چهارم شهریور در پایانه میثاق مشهد مستقر خواهد بود.

