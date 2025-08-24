ایران به برکت امام هشتم پایگاه محبت اهل بیت (ع) شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی طاهری صبح یکشنبه در مراسم سوگواری شهادت حضرت امام رضا (ع) در هیئت یاحسین (ع) شلمزار با تسلیت ایام و آرزوی قبولی سوگواری‌های عاشقان اهل بیت (ع) در محرم و صفر با اشاره به اینکه امام (ع) بر طبق روایات هم انیس و رفیق شفیق و هم حاکم خوبی است، اظهار کرد: رفیق از ریشه «رفق» به معنی مدارا کردن است و رفیقان امام رضا (ع) به تأسی از حضرت هر کاری را هم خوب انجام می‌دهند و هم آن را به اتمام می‌رسانند.

مدرس حوزه و دانشگاه در چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه امام (ع) بر طبق زیارت جامعه کبیره «عالمٌ بالسّیاسة» است، ادامه داد: امام (ع) از همه سیاستمدارتر است و مأمون می‌خواست از خوبی امام رضا (ع) که عالم به سیاست و در عین حال از پدر برای شیعیان مهربان‌تر بود، سوءاستفاده کند.

طاهری با تصریح اینکه امام رضا (ع) حکومت را به نهضت تبدیل کردند، افزود: هدف پیامبر (ص) برپایی حکومت اسلامی بود همچنان که امیرالمومنین (ع) نیز حکمومت‌داری می‌کردند و تمام پیامبران و ائمه (ع) تلاش داشتند تا حکومت انجام دهند، همان تلاشی که امام خمینی (ره) نیز در عصر معاصر پی گرفتند و راه انبیا و ائمه (ع) را تداوم بخشیدند.

تشکیل حکومت؛ مبنای کار انبیا و ائمه الهی

وی با بیان اینکه امام رضا (ع) نیز در زمان حیات خودشان همین مشی را داشتند، افزود: اما شرایط زمان ایشان به‌قدری پیچیده شد که این مهم محقق نشد بلکه حکومت به نهضت تبدیل شد تا شیعیان راهشان را در مسیر تاریخ گم نکنند.

طاهری با تصریح اینکه شیعیان در طول تاریخ هیچ حکومتی را جز حکومت منصوب از جانب خدا نپذیرفتند، ادامه داد: بعد از واقعه کربلا جریان علویون شکل گرفت که این جریان در طول تاریخ با هر حاکمیتی غیر حاکمیت امام (ع) به مقابله برخاستند و قیام کردند، آنان قائل بودند که هر جا امام (ع) در رأس حاکمیت نباشد، قطعاً حکومت ظالم در جریان بوده و حاکمیت غصبی است.

وی با تأکید بر اینکه شیعیان از زمان امام حسن مجتبی (ع) به بعد در گستره تاریخ صرفاً معصوم (ع) را مستحق نشستن بر کرسی حکومت می‌دانستند، توضیح داد: یعنی حاکم باید هم از طرف خدا منصوب شده باشد و هم معصوم باشد یعنی هیچگاه مرتکب ظلم نشود.

طاهری تأکید کرد: شعار بنی العباس این بود که ما می‌خواهیم حکومت را از بنی الامیه بگیریم و به امام معصوم (ع) بسپاریم لذا مردم اینها را همراهی کردند؛ زمانی که امام رضا (ع) وارد ایران شدند، ایرانیان محبت وافر به خاندان اهل بیت (ع) داشتند و ورود حضرت باعث شد تا ایران به پایگاه اساسی تشیع تبدیل شود.

حضور ثامن الائمه (ع) ایران را به پایگاه شیعه تبدیل کرد

این مدرس حوزه و دانشگاه با تأکید بر اینکه در طول تاریخ گاه دشمن ناخواسته باعث تقویت دین شده است، تصریح کرد: مأمون به خیال خودش به دنبال ضربه زدن به امام رضا (ع) و تشیع بود اما همین کارش باعث شد که ایران به پایگاه تشیع و محبت به اهل بیت (ع) تبدیل شود. حضرت در طول مسیر در هر جا قدم گذاشتند تبدیل به پایگاه قوی شیعیان شد که از جمله یکی از مهم‌ترین پایگاه‌ها در دیدار مردم نیشابور با امام (ع) شکل گرفت.

طاهری یادآور شد: امام (ع) قبل از آنکه به کاخ مأمون برسند، ترس و وحشت را در وجود حاکمان ایجاد کردند زیرا امام (ع) در نزد مردم پایکاه مقدس و قوی داشتند.

وی با یادآوری اینکه سواد و خواندن اولین دستور وحیانی به انسان است، توضیح داد: خداوند ۲ دستور صریح به پیامبر (ص) دارد نخست آنکه محکم بخوان و دوم آنکه محکم قوی شو. افراد هر جا که متوسل به آموزه‌های قرآن و اهل بیت (ع) شدند، علم و قدرت یافتند، دشمنان نیز از همین موضوع عصبانی هستند و همواره تلاش داشتند عالمان ممتاز ما را به شهادت برسانند.

طاهری یکی از ویژگی‌های امام رضا (ع) را عالم آل محمد (ص) خواند و یادآور شد: امام (ع) رفیق و حاکم و در عین حال، عالم است و باید دید امروز چقدر مشتاق یادگیری معارف و آموزه‌های مکتب عالم آل محمد (ص) هستیم.

غفلت از برکات بهره‌گیری از علم امام (ع)

این مدرس حوزه و دانشگاه در چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: امروز علم علی بن موسی الرضا (ع) در شهر ماست و باید دید آیا همانطور که برای نمک و مضیف حضرت صف می‌کشیم، فرزندانمان را برای علوم آل محمد (ص) تربیت و وقف این علوم کنیم.

طاهری با تأکید بر اینکه علی بن موسی الرضا (ع) فقط معین الضعفا نیست، ادامه داد: بزرگان در تاریخ، فرزندان خود را نذر دین خدا و یافتن علوم آل محمد (ص) می‌کردند و همه سختی‌ها را هم به جان می‌خریدند و امروز که علی بن موسی الرضا (ع) که به علم و معارف در نزد اهل بیت (ع) مشهور بودند در شهر و کشورمان داریم و غفلت می‌کنیم.‌

مدرس حوزه و دانشگاه با تأکید بر اینکه امروز باید فرزندان شیعیان و بچه هیئتی‌ها این مسیر را بروند، افزود: مبادا برای نشر معارف اهل بیت (ع) کاری نکنیم و شرمنده علی بن موسی الرضا (ع) شویم.