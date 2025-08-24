  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۲۷

برگزاری«کنگره ملی شعر از فصل به سر رسیدن» در یاسوج

برگزاری«کنگره ملی شعر از فصل به سر رسیدن» در یاسوج

یایوج- اختتامیه«کنگره ملی شعر از فصل به سر رسیدن» در یاسوج به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اختتامیه «کنگره ملی شعر از فصل به سر رسیدن» با حضور مسئولان استانی و شهرستانی و هنرمندان ملی در یاسوج برگزار شد.

شاعر برجسته کهگیلویه و بویراحمدی در این کنگره ملی گفت: کنگره ملی شعر از فصل به سر رسیدن توانسته استان را در سطح ملی و بین‌المللی مطرح کند

قادر طراوت پور اظهار کرد: کنگره بین‌المللی شعر از فصل به سر رسیدن درخششی قابل توجه در عرصه فرهنگی ایجاد کرده است.

وی تصریح کرد: سومین کنگره شعر «از فصل به سر رسیدن» با شعار «ایران امام حسینی» نه تنها توانسته کهگیلویه و بویراحمد را در سطح ملی معرفی کند، بلکه با بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی و عواطف عمیق مردمی، نقش مؤثری در تبیین فرهنگ عاشورایی و انقلابی ایفا کرده است.

شاعر ملی کهگیلویه و بویراحمد افزود: این کنگره با بودجه محدود اما با همت بلند دست‌اندرکاران و مشارکت گسترده شاعران، توانسته جلوه‌ای درخشان از فرهنگ ناب ایرانی-اسلامی را به نمایش بگذارد.

وی در ادامه با اشاره به ابعاد بین‌المللی این کنگره افزود: شاعران از کشورهای ایران، افغانستان، پاکستان، هندوستان و تاجیکستان دو هزار و ۷۰ آثار خود را به دبیرخانه این جشنواره ارسال کردند.

طراوت پور تصریح کرد: این کنگره دارای محورهای متنوعی از جمله رشادت سربازان وطن، پاسداشت فرماندهان و دانشمندان شهید، همبستگی اقوام تحت پرچم ایران، افشای کودک‌کشی رژیم صهیونیستی و نقد مزدوران وطنی بود که در کنار مضامین سنتی شعر عاشورایی، رنگ و بوی تازه‌ای به اشعار بخشید.

وی تاکید کرد: این رویداد بین‌المللی، فرصتی استثنایی برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی کهگیلویه و بویراحمد در عرصه جهانی است

کد خبر 6569018

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها