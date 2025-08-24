برگزاری«کنگره ملی شعر از فصل به سر رسیدن» در یاسوج

به گزارش خبرنگار مهر، اختتامیه «کنگره ملی شعر از فصل به سر رسیدن» با حضور مسئولان استانی و شهرستانی و هنرمندان ملی در یاسوج برگزار شد.
شاعر برجسته کهگیلویه و بویراحمدی در این کنگره ملی گفت: کنگره ملی شعر از فصل به سر رسیدن توانسته استان را در سطح ملی و بینالمللی مطرح کند
قادر طراوت پور اظهار کرد: کنگره بینالمللی شعر از فصل به سر رسیدن درخششی قابل توجه در عرصه فرهنگی ایجاد کرده است.
وی تصریح کرد: سومین کنگره شعر «از فصل به سر رسیدن» با شعار «ایران امام حسینی» نه تنها توانسته کهگیلویه و بویراحمد را در سطح ملی معرفی کند، بلکه با بهرهگیری از ظرفیتهای بومی و عواطف عمیق مردمی، نقش مؤثری در تبیین فرهنگ عاشورایی و انقلابی ایفا کرده است.
شاعر ملی کهگیلویه و بویراحمد افزود: این کنگره با بودجه محدود اما با همت بلند دستاندرکاران و مشارکت گسترده شاعران، توانسته جلوهای درخشان از فرهنگ ناب ایرانی-اسلامی را به نمایش بگذارد.
وی در ادامه با اشاره به ابعاد بینالمللی این کنگره افزود: شاعران از کشورهای ایران، افغانستان، پاکستان، هندوستان و تاجیکستان دو هزار و ۷۰ آثار خود را به دبیرخانه این جشنواره ارسال کردند.
طراوت پور تصریح کرد: این کنگره دارای محورهای متنوعی از جمله رشادت سربازان وطن، پاسداشت فرماندهان و دانشمندان شهید، همبستگی اقوام تحت پرچم ایران، افشای کودککشی رژیم صهیونیستی و نقد مزدوران وطنی بود که در کنار مضامین سنتی شعر عاشورایی، رنگ و بوی تازهای به اشعار بخشید.
وی تاکید کرد: این رویداد بینالمللی، فرصتی استثنایی برای معرفی ظرفیتهای فرهنگی کهگیلویه و بویراحمد در عرصه جهانی است
نظر شما