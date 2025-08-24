حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشههای هواشناسی نشان میدهد که از امروز تا پایان هفته، غبار محلی، گاهی وزش باد و در برخی نقاط مه صبحگاهی از پدیدههای غالب در سطح استان و روی دریا خواهد بود.
کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: در ساعاتی از بعدازظهر امروز تا اوایل شب در برخی مناطق جنوبی استان با افزایش ابر، احتمال وقوع ناپایداریهای موقت جوی دور از انتظار نیست.
وی بیان کرد: آسمان استان بوشهر در ساعتهای آینده صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد، فردا در برخی نقاط مه صبحگاهی خواهد بود.
کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر یاد آور شد: جهت وزش باد متغیر، غالباً شمال غربی تا جنوب غربی با سرعت ۸ تا ۳۲ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت پیش بینی میشود.
وی تصریح کرد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتی متر خواهد بود.
