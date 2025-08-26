وعده ای برای ۱۰۷ طرح پیشران در لرستان؛ رویا یا واقعیت؟!

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: لرستان، استانی با ظرفیت‌های بالقوه اقتصادی و زیرساختی فراوان، سال‌هاست در مسیر توسعه تلاش می‌کند تا جایگاه خود را در اقتصاد ملی تثبیت کند.

با توجه به محدودیت منابع و چالش‌های مدیریتی، مسیر توسعه در این استان نیازمند رویکردی متفاوت و برنامه‌ریزی هدفمند است.

در این راستا تصویب ۱۰۷ طرح پیشران شامل پروژه‌های اقتصادی و عمرانی با عنوان نگاه جامع و استراتژیک به توسعه لرستان از سوی مسئولان ارشد استان معرفی شد.

بناست که این طرح‌ها نه تنها به ایجاد اشتغال و تقویت زیرساخت‌ها کمک کنند، بلکه با تمرکز بر توسعه شهری و صنعتی، مسیر رشد بلندمدت استان را هموار کنند.

کارشناسان معتقدند تمرکز بر پروژه‌های اولویت‌دار و پیشران، می‌تواند لرستان را از وضعیت کند پیشرفت به یک استان پیشرو در حوزه‌های اقتصادی و عمرانی تبدیل کند.

استاندار لرستان در مردادماه ۱۴۰۴ به تشریح برخی از مهم‌ترین این پروژه‌ها در حوزه‌های مختلف پرداخت و در حوزه آب و کشاورزی گفت: با وجود ۸۰۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی، تنها ۲۲ درصد آن‌ها آبی هستند که فاصله زیادی با میانگین کشوری (۴۵ درصد) دارد. بنابراین تکمیل سدهای معشوره (پس از ۲۴ سال توقف) و مخمل کوه برای تأمین آب پایدار به‌ویژه برای خرم‌آباد در اولویت قرار دارد.

سید سعید شاهرخی در زمینه راه و زیرساخت نیز تکمیل آزادراه اراک - خرم‌آباد، تسریع در پروژه راه‌آهن و احداث کمربندی‌های شرقی و غربی خرم‌آباد برای حل گره ترافیکی کریدورهای ملی شمال-جنوب و غرب-جنوب را از پروژه‌های اصلی برشمرد.

وی در حوزه گردشگری هم با یادآوری اینکه فضای اطراف قلعه تاریخی فلک‌الافلاک را برای توسعه گردشگری آزاد خواهد کرد، در زمینه حمل‌ونقل هوایی هم گفت: پس از موفقیت در برقراری پروازهای حج از فرودگاه خرم‌آباد برای اولین بار، برنامه‌ریزی برای بین‌المللی شدن این فرودگاه و برقراری پروازهای خارجی در دستور کار است.

خلاصه طرح‌های پیشران لرستان

بخش توضیحات هدف کلان کاهش نرخ بیکاری از ۱۱.۹ درصد به حدود ۶ درصد از طریق تحول در تولید و سرمایه‌گذاری چارچوب برنامه‌ریزی به‌روزرسانی مطالعات آمایش استان، تدوین برنامه راهبردی و عملیاتی برنامه هفتم توسعه در افق ۱۴۰۷ تعداد پروژه‌های پیشران ۱۰۷ پروژه تعداد پروژه‌های اولویت‌دار ۴۷۸ پروژه

طرح موضوع ۱۰۷ پروژه پیشران لرستان که با وعده تحول اقتصادی و توسعه پایدار در این استان معرفی شده، با پرسش‌های جدی در مورد امکان‌سنجی، شفافیت و تضمین‌های اجرایی روبروست.

اگرچه مسئولان استانی و کشوری از این برنامه حمایت کرده‌اند، اما شکاف بین وعده و عمل در پروژه‌های قبلی، جای تردید در محقق شدن این نقشه توسعه ایجاد کرده است.

ابهام در تأمین مالی؛ معضل همیشگی پروژه‌های بزرگ

ادعای جذب ۳۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری، که نزدیک به نیمی از آن قرار است از بخش خصوصی تأمین شود، در شرایطی مطرح می‌شود که سابقه لرستان در جذب سرمایه خصوصی چندان درخشان نیست.

آیا زیرساخت‌های لازم برای جذب چنین مبالغ کلانی فراهم شده است؟

پروژه‌های بلاتکلیف؛ سد معشوره نماد بی‌برنامگی

تکمیل سد معشوره پس از ۲۴ سال انتظار، خود گواهی بر مشکلات ساختاری در مدیریت پروژه‌های بزرگ در لرستان است.

چگونه می‌توان به اجرای به موقع ۱۰۷ پروژه جدید امیدوار بود، در حالی که برخی پروژه‌های حیاتی لرستان سال‌ها در نیمه راه متوقف مانده‌اند؟

وعده بین‌المللی شدن فرودگاه خرم‌آباد در شرایطی مطرح می‌شود که این فرودگاه در حال حاضر میزبان هیچ پرواز خارجی نیست. آیا زیرساخت‌های لازم، تقاضای کافی و توجیه اقتصادی برای این امر وجود دارد؟

طرح‌های پیشران و وضعیت اجرای پروژه‌ها

سمانه حسن‌پور، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی لرستان، گزارشی از برنامه‌های عملیاتی و راهبردی توسعه استان ارائه داد و به مهر اعلام کرد: ۱۰۷ طرح پیشران شامل ۵۴ پروژه اقتصادی و ۵۳ پروژه عمرانی در قالب برنامه توسعه استان تعریف شده است.

وی توضیح داد: تا پایان بهار امسال، هفت طرح به بهره‌برداری رسیده و ۹ طرح پیشرفت فیزیکی بالای ۹۰ درصد دارند.

دسته‌بندی پروژه‌های پیشران بر اساس حوزه و اهداف

حوزه پروژه‌های شاخص هدف آب و کشاورزی تکمیل سد معشوره (پس از ۲۴ سال)،

‌تکمیل سد مخمل کوه افزایش سطوح زیرکشت آبی

از ۲۲٪ به میانگین کشوری (۴۵٪) راه و ترابری تکمیل آزادراه اراک - خرم‌آباد، تسریع در احداث راه‌آهن،

احداث کمربندی‌های شرقی و غربی خرم‌آباد حل معضل ترافیکی کریدورهای ملی

شمال به جنوب و

غرب به جنوب گردشگری و فرهنگی تخلیه پادگان امام حسین (ع) و

الحاق اراضی آن به قلعه فلک‌الافلاک آزادسازی و توسعه فضای گردشگری حول قلعه تاریخی حمل‌ونقل هوایی بین‌المللی کردن فرودگاه خرم‌آباد برقراری پروازهای خارجی و تقویت نقش منطق‌های

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی لرستان در ادامه سخنان خود افزود: ۴۷۸ پروژه اولویت‌دار شامل ۲۵۶ پروژه اقتصادی و ۲۲۲ پروژه عمرانی در دست اجراست.

حسن پور اضافه کرد: از این تعداد تاکنون ۶۷ مورد به بهره‌برداری رسیده و ۴۴ طرح پیشرفت فیزیکی بالای ۹۰ درصد دارند.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که پیش از این سید سعید شاهرخی استاندار لرستان گفته بود: «یکی از شعارهای ما که اعتقاد عمیق به آن داریم این است که باید متفاوت عمل کنیم تا شتاب و توسعه در استان محقق شود. این رویکرد در تمامی بخش‌ها مبنای برنامه‌ریزی ماست.»

وی با تأکید بر اینکه «با اتکا به بودجه دولتی نمی‌توان استان را متحول کرد»، هدف جذب ۵۰۰ هزار میلیارد ریال (۵۰ هزار میلیارد تومان) سرمایه‌گذاری از طریق بخش خصوصی را مطرح کرده است.

جدول تأمین مالی و سرمایه‌گذاری

منبع تأمین مالی مبلغ توضیحات کل سرمایه‌گذاری مورد نیاز ۳۰۰ همت (۳۰۰ هزار میلیارد تومان) برای اجرای برنامه راهبردی پنج‌ساله استان سهم بخش خصوصی ۱۴۷ همت (۱۴۷ هزار میلیارد تومان) معادل ۴۹٪ از کل منابع سهم سایر منابع (دولتی و…) ۱۵۳ همت (۱۵۳ هزار میلیارد تومان) معادل ۵۱٪ از کل منابع هدف کلان جذب سرمایه خصوصی ۵۰۰ هزار میلیارد ریال (۵۰ هزار میلیارد تومان) از طریق بخش خصوصی و مولدسازی

بنابراین گزارش، اگرچه برنامه ۱۰۷ پروژه پیشران می‌تواند نقطه عطفی در توسعه لرستان باشد، اما سابقه اجرای پروژه‌های بزرگ و شرایط اقتصادی کشور، محقق شدن آن را با چالش‌های جدی مواجه کرده است.

تا زمانی که تضمین‌های عملی، شفافیت در اجرا و برنامه‌ریزی واقع‌بینانه برای تأمین مالی دیده نشود، این برنامه نیز ممکن است به سرنوشت پروژه‌های نیمه‌کاره قبلی دچار شود. موفقیت این طرح بیش از هر چیز نیازمند عزمی ملی، نظارت مستمر رسانه‌ها و مشارکت فعال جامعه مدنی است.

کارشناسان معتقدند که با پیگیری مستمر و مدیریت صحیح منابع، لرستان می‌تواند به رشد اقتصادی پایدار و افزایش اشتغال برسد. این امر نیازمند تعامل مستمر بین مدیران استانی، نمایندگان مجلس و دستگاه‌های اجرایی است تا پروژه‌ها به موقع اجرا شوند و از توقف یا کندی آن‌ها جلوگیری شود.

در نهایت، موفقیت لرستان در توسعه اقتصادی و عمرانی بستگی به استمرار رویکرد متفاوت و تمرکز بر پروژه‌های اثرگذار دارد.

اجرای به موقع طرح‌های تصویب‌شده، ارتقای زیرساخت‌های شهری و توجه به تولید و گردشگری، می‌تواند استان را به نمونه‌ای موفق از توسعه متوازن و پایدار در کشور تبدیل کند و امید به آینده‌ای روشن در لرستان را افزایش دهد.