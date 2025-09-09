  1. استانها
۱۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۵۴

وعده جدید وزیر نیرو برای سدهای «معشوره» و «مخملکوه»

خرم‌آباد - استاندار لرستان از وعده وزیر نیرو برای تأمین مالی پروژه‌های سدسازی لرستان از جمله «معشوره» خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید سعید شاهرخی در سخنانی با اشاره به دیدار مجمع نمایندگان و استاندار لرستان با وزیر نیرو، اظهار داشت: در این دیدار بر شتاب‌بخشی به وضعیت مطالعات و تأمین مالی برخی سدها از جمله «معشوره»، «سراب تلخ»، «مخمل کوه» و …پرداخته شد.

وی افزود: در این جلسه پیگیری منابع مالی برای سد «معشوره» از طریق فاینانس، سرمایه‌گذار مناسب و راهکارهایی برای اجرای سریع‌تر این سد، موردبررسی قرار گرفت.

استاندار لرستان، ادامه داد: اصلاح مطالعات سد «سراب تلخ» بر مبنای تخصیص آب دریافتی جدید نیز بررسی و بر تسریع در روند ساخت سدهای «زیبا محمد» و «آبسرده»، تأکید شد.

شاهرخی، گفت: در خصوص سد «سراب تلخ» نیز خطوط انتقال و تصفیه آب خرم‌آباد از طریق وزارت نیرو تعیین تکلیف شده و پس از بررسی در کمیته فنی به سازمان برنامه‌وبودجه ارائه می‌شود.

وی بیان داشت: با پیگیری‌های انجام شده روند ساخت سد «مخمل کوه» نیز شتاب بیشتری خواهد گرفت و این پروژه مشکل اعتباری ندارد.

استاندار لرستان، ادامه داد: سد «معشوره» همچنان یکی از مهم‌ترین مطالبات ما در حوزه آب است و انتخاب پیمانکار قسمت بعدی این سد نیز طی این ماه انجام می‌گیرد.

در این دیدار که با حضور معاونین برنامه‌ریزی و پارلمانی، مدیران ستادی وزارت نیرو، مدیریت منابع آب ایران و …برگزار شد، وزیر نیرو چند دستور مستقیم و چند دستور برای بررسی سدهای استان به مجموعه‌های این وزارتخانه ابلاغ کرد.

در این دیدار به بحث‌وبررسی پیرامون مسائل و مشکلات حوزه آب استان به‌ویژه تأمین اعتبار مالی طرح‌ها باتوجه‌به نیازهای آبی استان، تأکید شد.

در این دیدار امامی راد نماینده مردم کوهدشت و رومشگان، سپهوند نماینده مردم خرم‌آباد و چگنی، محمدی نماینده مردم سلسله و دلفان، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان، مدیرعامل شرکت آبفا استان و …پیرامون وضعیت منابع آب و سدهای استان با «عباس علی‌آبادی» وزیر نیرو، دیدار و گفتگو کردند.

