وعده جدید وزیر نیرو برای سدهای «معشوره» و «مخملکوه»

به گزارش خبرگزاری مهر، سید سعید شاهرخی در سخنانی با اشاره به دیدار مجمع نمایندگان و استاندار لرستان با وزیر نیرو، اظهار داشت: در این دیدار بر شتاببخشی به وضعیت مطالعات و تأمین مالی برخی سدها از جمله «معشوره»، «سراب تلخ»، «مخمل کوه» و …پرداخته شد.
وی افزود: در این جلسه پیگیری منابع مالی برای سد «معشوره» از طریق فاینانس، سرمایهگذار مناسب و راهکارهایی برای اجرای سریعتر این سد، موردبررسی قرار گرفت.
استاندار لرستان، ادامه داد: اصلاح مطالعات سد «سراب تلخ» بر مبنای تخصیص آب دریافتی جدید نیز بررسی و بر تسریع در روند ساخت سدهای «زیبا محمد» و «آبسرده»، تأکید شد.
شاهرخی، گفت: در خصوص سد «سراب تلخ» نیز خطوط انتقال و تصفیه آب خرمآباد از طریق وزارت نیرو تعیین تکلیف شده و پس از بررسی در کمیته فنی به سازمان برنامهوبودجه ارائه میشود.
وی بیان داشت: با پیگیریهای انجام شده روند ساخت سد «مخمل کوه» نیز شتاب بیشتری خواهد گرفت و این پروژه مشکل اعتباری ندارد.
استاندار لرستان، ادامه داد: سد «معشوره» همچنان یکی از مهمترین مطالبات ما در حوزه آب است و انتخاب پیمانکار قسمت بعدی این سد نیز طی این ماه انجام میگیرد.
در این دیدار که با حضور معاونین برنامهریزی و پارلمانی، مدیران ستادی وزارت نیرو، مدیریت منابع آب ایران و …برگزار شد، وزیر نیرو چند دستور مستقیم و چند دستور برای بررسی سدهای استان به مجموعههای این وزارتخانه ابلاغ کرد.
در این دیدار به بحثوبررسی پیرامون مسائل و مشکلات حوزه آب استان بهویژه تأمین اعتبار مالی طرحها باتوجهبه نیازهای آبی استان، تأکید شد.
در این دیدار امامی راد نماینده مردم کوهدشت و رومشگان، سپهوند نماینده مردم خرمآباد و چگنی، محمدی نماینده مردم سلسله و دلفان، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان، مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان، مدیرعامل شرکت آبفا استان و …پیرامون وضعیت منابع آب و سدهای استان با «عباس علیآبادی» وزیر نیرو، دیدار و گفتگو کردند.
