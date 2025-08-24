انتظار فرج سکوت نیست اقدام و عمل است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سیدعلی حسینی عصر یکشنبه در مراسم عزاداری سالروز شهادت امام رضا (ع) تأکید کرد: انتظار فرج سکوت و انفعال نیست و به معنای اقدام و عمل است.
حسینی در سخنرانی خود در مسجد امام رضا (ع) گفت: حقیقت هستی چیزی جز نور خدا نیست و هر کس به این مرتبه برسد، جز نور الهی در آسمان و زمین نمیبیند و از تاریکیها به سوی نور هدایت میشود.
وی افزود: آنانی که از حقیقت جا ماندهاند در ظلمتاند، اما کسانی که رویکرد نور دارند میتوانند خود را از عذاب و تاریکی برهانند.
این استاد حوزه بیان کرد: انتظار یعنی اقدام و عمل، همانگونه که در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ به منصه ظهور رسید. امام زمان (عج) امام حاضر و ظاهر است و همانند دوران غیبت صغری و کبری، ظهور عام و خاص دارد.
حسینی ادامه داد: امام را باید به شخصیت شناخت و نه صرفاً به شخص؛ زیرا امام حجتالله، خلیفهالله و جامع همه صفات الهی است و حجت ترازو و شاخصی است که باید خود را با آن میزان سنجید.
وی با یادآوری فداکاری ۳۰۰ هزار شهید در دفاع از انقلاب اسلامی گفت: مسئولان باید بدانند در چه مملکتی مسئولیت دارند و چه اندازه اهل بیت (ع) را در زندگی فردی، اجتماعی و کاری خود پیاده کردهاند. امروز زمان عقبنشینی نیست و جامعه اسلامی نیازمند اقدام جهادی است.
حسینی اضافه کرد: کشاورزان و کارگران نیز باید اهل بیت (ع) را الگو قرار دهند و شهدا ولایت را بر شهادت ترجیح دادند. اگر مسئول ولایتمدار است، نباید در شرایط حساس کشور به دیدار کسانی برود که در فتنه ۸۸ خسارتهای فراوانی به نظام وارد کردند.
وی تأکید کرد: خطر اصلی، عدم درک صحیح از مقام ولایت است. مردم در طول تاریخ بینماز نبودند، بلکه مشکل اصلی بیولایتی و انحراف از خط ولایت بود و هر کس به عصمت نزدیکتر باشد، ولایتمدارتر است.
حسینی در پایان گفت: بیانیهها و مواضعی که ترجمه سخنان دشمنان انقلاب اسلامی است رسوا خواهد شد و جملات رهبر معظم انقلاب باید سرلوحه قرار گیرد تا این انقلاب برای همیشه پایدار بماند.
