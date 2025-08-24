توسعه استان ایلام نیازمند زیرساخت های پایدار است

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون همتی عصر یکشنبه در نشست هماندیشی مدیران صنعت برق و آب استان ایلا با بیان اینکه «آب و برق نه تنها برای مصارف شهری و روستایی بلکه برای پشتیبانی از سرمایهگذاری، تولید، صنعت، کشاورزی و خدمات نقش حیاتی دارند»، گفت: نبود زیرساختهای پایدار میتواند روند ایجاد اشتغال و توسعه استان را متوقف کند.
وی با انتقاد از طولانی بودن فرآیندهای اداری و بروکراسیهای غیرضرور، خواستار تصمیمگیری شجاعانه مدیران و حمایت عملی از سرمایهگذاران شد.
نماینده ایلام با تاکید بر لزوم همکاری میان دستگاهها و پرهیز از نگاه بخشی افزود: مدیرانی که اعتقادی به بخش خصوصی ندارند آفت مدیریت کشور هستند. تجربه جهانی ثابت کرده بهرهوری در بخش خصوصی بیشتر است و دولت باید از تصدیگری فاصله گرفته و نقش سیاستگذاری و نظارتی را ایفا کند.
نظر شما